¿Qué se espera para hoy?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para Marcos Juárez por intensos vientos que afectarán la región durante toda la jornada de hoy. Las ráfagas provendrán del sector sur, con velocidades que oscilarán entre 30 y 50 km/h, aunque en algunos momentos podrían superar los 80 km/h.

El momento de mayor intensidad se prevé cerca del mediodía, alrededor de las 12:30, cuando las ráfagas podrían alcanzar los 63 km/h.

Temperatura para el viernes

En cuanto a la temperatura, la máxima estimada para hoy es de 17°C, lo que representa un descenso respecto a los últimos días.

¿Cómo sigue el fin de semana?

Para el sábado, se espera una mínima de 4°C y un ambiente fresco en el transcurso del día. El domingo se mantendrá en condiciones similares: mínima de 4°C y máximas que rondarán entre 15°C y 16°C.