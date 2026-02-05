El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para los departamentos General San Martín, Marcos Juárez y Unión. El pronóstico anticipa lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas fuertes, posible granizo y elevada actividad eléctrica en distintos puntos del sudeste cordobés.

Alerta por tormenta Departamentos General San Martín – Marcos Juárez – Unión

El sudeste de la provincia de Córdoba se encuentra bajo alerta amarilla debido al ingreso de un sistema de inestabilidad que podría generar tormentas de variada intensidad durante las próximas horas. El aviso alcanza específicamente a los departamentos General San Martín, Marcos Juárez y Unión, donde se espera que algunos fenómenos puedan desarrollarse con características localmente fuertes.

De acuerdo con el informe oficial, las tormentas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y la posibilidad de caída de granizo. Estas condiciones pueden provocar inconvenientes temporarios tanto en áreas urbanas como rurales.

Desde organismos meteorológicos se advierte que “algunas tormentas podrían presentar intensidad significativa en sectores puntuales”, por lo que se recomienda seguir la evolución del pronóstico en tiempo real.

Qué significa la alerta amarilla en Córdoba

El nivel amarillo dentro del sistema de alertas meteorológicas indica fenómenos con capacidad de daño y potencial para generar interrupciones momentáneas en actividades diarias.

En una región como el sudeste cordobés, donde las tormentas pueden desarrollarse rápidamente, este tipo de avisos resulta relevante para vecinos, productores agropecuarios, transportistas y municipios.

La alerta no implica necesariamente situaciones extremas, pero sí un escenario que requiere prevención y atención ante posibles cambios repentinos en las condiciones del tiempo.

Lluvias intensas y acumulados previstos

El pronóstico indica valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, aunque podrían registrarse montos superiores de manera puntual.

Cuando este volumen de agua cae en lapsos breves, aumenta la probabilidad de:

anegamientos temporarios en calles urbanas

dificultades en caminos rurales

acumulación rápida de agua en zonas bajas



Ráfagas de hasta 80 km/h y posibles impactos

Uno de los aspectos destacados del alerta es la previsión de ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden provocar caída de ramas, desplazamiento de objetos livianos y cortes de energía aislados.

Ante este escenario, se aconseja:

asegurar elementos en patios o balcones

evitar estacionar bajo árboles o estructuras inestables

circular con precaución en rutas abiertas

La visibilidad reducida durante lluvias intensas también puede afectar la conducción, especialmente en rutas del sudeste provincial.

Actividad eléctrica frecuente y probabilidad de granizo

El informe meteorológico incluye la presencia de actividad eléctrica frecuente, un indicador típico de tormentas convectivas intensas.

Especialistas recomiendan suspender actividades al aire libre durante tormentas eléctricas y buscar resguardo en lugares cerrados.

También existe probabilidad de granizo en algunos sectores. Aunque no puede anticiparse su ubicación exacta, se sugiere proteger vehículos, maquinaria agrícola y elementos expuestos.

Recomendaciones oficiales para vecinos del sudeste cordobés

Frente a la alerta meteorológica vigente, Defensa Civil y organismos especializados aconsejan adoptar medidas preventivas básicas:

mantenerse informado mediante fuentes oficiales

evitar cruzar calles inundadas

desconectar artefactos eléctricos sensibles

preparar iluminación alternativa ante posibles cortes

no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas

Estas acciones simples ayudan a reducir riesgos y prevenir situaciones evitables.

Seguimiento del clima y posibles actualizaciones

El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas en Córdoba. Las alertas pueden actualizarse según el desarrollo del sistema y la intensidad de las tormentas.

Por este motivo, se recomienda a los vecinos de General San Martín, Marcos Juárez y Unión seguir los reportes oficiales y prestar atención a nuevas comunicaciones durante las próximas horas.