Durante la tarde del domingo 31 de agosto, se llevó a cabo en el Centro Cívico de Marcos Juárez una reunión para analizar los efectos de la reciente tormenta que afectó a la ciudad y sus alrededores. El encuentro reunió a funcionarios provinciales y municipales con el objetivo de coordinar la asistencia a las familias afectadas.

Participación de autoridades

El encuentro contó con la presencia de Laura Jure, ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo; Paulo Cassinerio, Secretario General de Desarrollo Social; y Pedro Dellarossa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Córdoba.

Por parte del municipio, asistieron la intendenta de Marcos Juárez, Sara Majorel, junto a su equipo de funcionarios, y la directora del Centro Cívico, Cra. Paula Córdoba. Además, estuvieron presentes el subsecretario de Biodesarrollo e Innovación Agropecuaria, Ing. Germán Font, y la intendenta de Inriville, Julieta Aquino.

Coordinación de ayuda a las familias afectadas

La visita y el encuentro se realizaron por instrucción del gobernador Martín Llaryora, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y organizada ante los daños ocasionados por la tormenta. Durante la reunión, se evaluaron los sectores más afectados y se coordinaron los recursos necesarios para asistir a las familias de manera efectiva.