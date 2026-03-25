El Centro de rehabilitación en Marcos Juárez ya entró en etapa activa de obra con trabajos visibles en el Hospital Abel Ayerza. El proyecto busca transformar la atención en salud en toda la región.

El Centro de rehabilitación Marcos Juárez ya es una realidad en marcha. En los últimos días comenzaron a observarse avances concretos en el predio del Hospital Regional Dr. Abel Ayerza, donde se ejecuta esta obra clave para la salud pública local.

Vecinos que transitan la zona pudieron ver tareas de obra como la colocación de cemento, señal de que el proyecto ingresó en una etapa activa de construcción.

La iniciativa apunta a dar respuesta a una demanda histórica en la ciudad y en el sudeste cordobés, donde el acceso a servicios de rehabilitación especializados ha sido limitado durante años.

Una obra estratégica para Marcos Juárez y el sudeste de Córdoba

El impacto del futuro centro no se limitará a Marcos Juárez. Se espera que beneficie a pacientes de toda la región, que actualmente deben trasladarse a otras ciudades para recibir atención adecuada.

Con una inversión provincial de 320 millones de pesos, el proyecto busca fortalecer el sistema público de salud y descentralizar servicios clave.

Durante una recorrida por el predio, el gobernador Martín Llaryora remarcó la importancia de la obra:

“Esta obra no solo impacta en Marcos Juárez, sino en toda la región. Representa un salto de calidad en materia de salud pública”.

Qué servicios tendrá el nuevo centro de rehabilitación

El Centro de Rehabilitación formará parte de la red provincial de 12 centros especializados y contará con un equipo interdisciplinario.

Entre las áreas que incluirá se destacan:

Kinesiología y rehabilitación física

Fonoaudiología

Psicología

Neurología y fisiatría

Terapia ocupacional

Junta de discapacidad

El edificio tendrá una superficie de 330 m² y estará dividido en dos sectores principales:

🔹 Área de kinesiología

Con gimnasio, depósito, consultorio y espacio de tratamiento.

🔹 Área de consulta externa

Contará con seis consultorios destinados a distintas especialidades médicas.

También dispondrá de baños públicos y vestuarios para el personal.

♿ Qué cambia para los vecinos de Marcos Juárez

La concreción del Centro de rehabilitación Marcos Juárez marcará un antes y un después en el acceso a la salud en la región.

Permitirá atender tanto a pacientes con discapacidades permanentes como a quienes atraviesan situaciones temporales, como:

Recuperación de ACV

Rehabilitación post accidentes

Enfermedades degenerativas

Lesiones físicas

Esto reducirá la necesidad de viajar a otras ciudades, mejorando tiempos de atención y calidad de vida.

🔗 Integración con el Hospital Abel Ayerza

El nuevo edificio estará dentro del predio del hospital, con ingreso independiente por calle Garibaldi, pero conectado internamente para optimizar la atención.

Contará con:

Conexión mediante patio interno

Pasillo hacia consultorios externos

Un futuro conector cubierto anunciado por la Provincia

Esto permitirá una circulación más cómoda y eficiente tanto para pacientes como para profesionales.

📍 Una apuesta clave para la salud pública en Córdoba

El avance del Centro de Rehabilitación forma parte de una estrategia provincial para fortalecer la atención en el interior.

El objetivo es:

Mejorar la detección temprana de discapacidades

Brindar tratamientos oportunos

Evitar traslados innecesarios

Descomprimir hospitales de grandes ciudades

En este contexto, Marcos Juárez se posiciona como un punto clave dentro del sistema sanitario del sudeste cordobés.

Proyección: una obra que transforma la región

El inicio efectivo de los trabajos genera expectativas en la comunidad. Cada avance en la obra confirma que el proyecto comienza a materializarse.

Una vez finalizado, el centro no solo mejorará la atención médica, sino que también tendrá un fuerte impacto social, garantizando mayor equidad en el acceso a la salud.

Para Marcos Juárez, se trata de una obra largamente esperada que promete cambiar la realidad de cientos de vecinos.