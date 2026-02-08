Avanza la obra del Polo Educativo de Marcos Juárez, ejecutada por el Gobierno de Córdoba para fortalecer la educación superior pública en el sudeste provincial.

La obra es ejecutada por el Gobierno de Córdoba

La obra del Polo Educativo de Marcos Juárez continúa avanzando y es ejecutada por el Gobierno de Córdoba. El proyecto forma parte de una política provincial orientada a fortalecer la educación superior pública en el interior.

En esta etapa, se lleva adelante el llenado de la platea de hormigón del futuro Centro Universitario. Se trata de un paso clave dentro del cronograma de obra.

Ejecución de la platea del futuro Centro Universitario

La platea tiene una superficie de 440 metros cuadrados. Corresponde al edificio donde funcionará el Centro Universitario de Marcos Juárez junto a la Sede Regional de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).

Esta base estructural permitirá avanzar con la construcción de la planta baja y un piso superior, tal como lo establece el proyecto arquitectónico.

Desde el área técnica de la municipalidad de Marcos Juárez destacaron que “el llenado de la platea marca un avance fundamental para el desarrollo del edificio”.

Movimiento de suelo previo a la obra estructural

Antes de esta etapa, se ejecutó un importante movimiento de suelo. La excavación alcanzó una profundidad aproximada de 1,20 metros.

Este trabajo fue necesario para lograr las alturas previstas en el diseño del edificio. Además, garantiza una base sólida para la estructura.

Las tareas se realizaron respetando los estándares técnicos definidos para obras públicas educativas.

Instalaciones sanitarias ya ejecutadas

En paralelo al llenado de la platea, se ejecutaron todas las instalaciones de desagües del edificio. Estos sistemas permitirán el correcto funcionamiento de los futuros sanitarios.

La planificación anticipada de estas instalaciones optimiza tiempos y evita intervenciones posteriores. También asegura una infraestructura adecuada para el uso cotidiano del espacio.

Un Polo Educativo estratégico para la región

El Polo Educativo de Marcos Juárez es un proyecto estratégico ejecutado por el Gobierno de Córdoba. El nuevo edificio brindará un espacio universitario propio para la ciudad.

La Universidad Provincial de Córdoba y el Centro Universitario Marcos Juárez contarán con áreas exclusivas y sectores compartidos. Esto permitirá optimizar recursos y fortalecer la articulación académica.

El objetivo es ampliar el acceso a la educación superior pública en el sudeste cordobés.

Inversión provincial y características del proyecto

El proyecto contempla una inversión estimada de 5 mil millones de pesos. La superficie cubierta será de aproximadamente 3.500 metros cuadrados.

El edificio contará con:

Aulas

Espacios administrativos

Áreas comunes

Sectores para actividades académicas y de vinculación

La obra fue anunciada oportunamente por el gobernador Martín Llaryora como parte de una política provincial de fortalecimiento educativo.

Nuevas oportunidades académicas en Marcos Juárez

La Sede Regional Marcos Juárez de la UPC incorporará al Instituto Superior Bernardo Houssay. Las carreras técnicas pasarán a ser licenciaturas, con titulación intermedia.

Además, se prevé la apertura de nuevas ofertas académicas de jerarquía. Esto ampliará las oportunidades de formación para estudiantes de la ciudad y la región.

Educación pública y desarrollo local

Con cada avance de obra, el Gobierno de Córdoba reafirma su compromiso con la educación pública. El Polo Educativo de Marcos Juárez representa una inversión en infraestructura y en desarrollo humano.

El proyecto busca generar más oportunidades, arraigo y crecimiento para la comunidad local a través de una educación superior accesible y de calidad.