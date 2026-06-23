El Ministerio de Producción de Córdoba realizará una jornada gratuita destinada a emprendedores y pequeñas y medianas empresas. Habrá capacitación en marketing digital, asesoramiento y acceso a información sobre programas y líneas de financiamiento.

Los emprendedores y titulares de pequeñas y medianas empresas de Marcos Juárez tendrán una nueva oportunidad para acceder a herramientas y conocimientos que les permitan fortalecer sus proyectos y mejorar su competitividad.

El próximo 2 de julio, el Ministerio de Producción de la Provincia de Córdoba llevará adelante una jornada gratuita orientada a brindar capacitación, asesoramiento e información clave para quienes buscan impulsar el crecimiento de sus emprendimientos o negocios.

Marketing digital para fortalecer la propuesta de valor

Uno de los principales ejes de la actividad será el abordaje del marketing digital aplicado a la propuesta de valor, una herramienta cada vez más importante para diferenciarse en el mercado, mejorar la comunicación con los clientes y potenciar las oportunidades comerciales.

Durante la capacitación se compartirán conceptos y estrategias prácticas que permitirán a los participantes identificar fortalezas, comunicar mejor sus productos o servicios y aprovechar las herramientas digitales para llegar a más personas.

Información sobre programas y financiamiento

Además de la capacitación, los asistentes podrán conocer los distintos programas, beneficios y líneas de financiamiento disponibles para emprendedores y PyMEs impulsados por el Gobierno de Córdoba.

La propuesta busca acercar información actualizada sobre oportunidades de apoyo para fortalecer proyectos productivos, impulsar inversiones y acompañar el crecimiento de los sectores emprendedor y empresarial.

Una oportunidad para seguir creciendo

Desde la organización destacaron que la jornada está pensada para brindar herramientas concretas a quienes desarrollan actividades comerciales, productivas o de servicios.

La capacitación permitirá acceder a información útil, resolver consultas y conocer alternativas que pueden contribuir al desarrollo y consolidación de emprendimientos y pequeñas empresas.

Cuándo y dónde será la capacitación

La actividad se realizará el próximo miércoles 2 de julio, a partir de las 10:00 horas, en el SUM del Centro Cívico de Marcos Juárez.

La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa mediante un formulario online.

Datos de la jornada

📍 SUM Centro Cívico Marcos Juárez

📅 Miércoles 2 de julio

🕙 10:00 horas

Cómo inscribirse

Los interesados en participar pueden completar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace:

👉 https://forms.gle/6bXsschqU28go9pdA

La convocatoria está dirigida a emprendedores, comerciantes, profesionales y representantes de PyMEs que busquen incorporar nuevas herramientas de gestión, mejorar su presencia digital y acceder a información sobre programas de apoyo para continuar creciendo.