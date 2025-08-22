La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil recuerda que debido a las condiciones meteorológicas actuales y pronosticadas, hasta el próximo domingo la probabilidad de incendios forestales en todo el territorio provincial será extrema.

Según el informe, se debe a condiciones climáticas favorables para el desarrollo de focos de incendio, como el aumento de la temperatura, la reducción de niveles de humedad relativos, y fundamentalmente por el incremento de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 60 km/h.

Bajo esta condición se recomienda reforzar las medidas preventivas de control.

El vocero del organismo, Roberto Schreiner, recordó además que “está prohibido hacer fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba, excepto en lugares permitidos, y cualquier actividad que podría llegar a generar un incendio forestal».

En caso de incendios, llamar a:

0 800 – 888 – 38346 (FUEGO)

100 – Bomberos Voluntarios

911 – Policía de Córdoba

Estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en córdoba

Desde el 2 de junio, rige en Córdoba el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial, hasta el 31 de diciembre del corriente año.

El período del año en donde el riesgo de incendios forestales es mayor comienza con el fin del otoño y comienzo del invierno después de las primeras heladas, ya que las bajas temperaturas y heladas secan la vegetación, la cual se transforma en material altamente combustible, sobre todo en valles y serranías.

El decreto provincial que dictaminó el estado de alerta ambiental prohíbe expresamente «el encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios».