La nueva normativa provincial establece reglas claras para aplicar fitosanitarios con drones. Productores de Marcos Juárez deberán adaptarse en 180 días.

Córdoba regula el uso de drones en el agro: qué cambia en Marcos Juárez

La regulación de drones agropecuarios en Córdoba ya es una realidad y comienza a generar impacto directo en zonas productivas clave como Marcos Juárez y el sudeste provincial. El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Bioagroindustria, oficializó una resolución que establece un marco normativo para la aplicación de productos químicos o biológicos mediante aeronaves pilotadas a distancia (RPA), comúnmente conocidas como drones.

La medida, anunciada en el contexto de Expoagro 2026, busca ordenar una práctica en expansión dentro de la agricultura de precisión. En una región como Marcos Juárez, donde la producción agropecuaria es uno de los motores económicos, la incorporación de esta normativa marca un antes y un después en el uso de tecnología aplicada al campo.

Un marco legal para una tecnología en crecimiento

El avance de los drones en el agro ya es visible en los campos del sudeste cordobés. Su capacidad para realizar aplicaciones más precisas, reducir costos operativos y minimizar el impacto ambiental los convirtió en una herramienta cada vez más utilizada por productores y contratistas rurales.

Sin embargo, hasta ahora no existía una regulación específica dentro del marco de la Ley Provincial N° 9164, que regula el uso de productos químicos o biológicos en la producción agropecuaria. Con esta nueva resolución, Córdoba incorpora formalmente a los drones dentro del sistema fitosanitario.

Esto implica que su uso ya no será informal ni discrecional, sino que deberá cumplir con requisitos concretos vinculados a la seguridad, la trazabilidad de los insumos y la protección de la salud humana y el ambiente.

Nuevos requisitos para operar drones en el campo

Uno de los puntos centrales de la normativa es la creación de la subcategoría “RPA” dentro del Registro de Aplicadores Aéreos. A partir de ahora, todos los equipos que realicen aplicaciones con drones deberán estar debidamente inscriptos y habilitados.

Entre los principales requisitos se destacan:

– Habilitación anual obligatoria para cada equipo

– Documentación emitida por la autoridad aeronáutica

– Acreditación de personal capacitado para operar drones

– Registro formal de cada aplicación realizada

Además, se incorpora una nueva figura clave: el Operario de Fitosanitarios con RPA, quien será responsable de la correcta preparación y aplicación de los productos. Este rol deberá contar con capacitación específica, lo que abre también nuevas oportunidades laborales en el sector.

Para productores y empresas de servicios agrícolas de Marcos Juárez, esto implica profesionalizar aún más las prácticas y ajustarse a estándares técnicos más exigentes.

Distancias, controles y receta digital: los cambios clave

La resolución también establece condiciones estrictas para garantizar aplicaciones seguras. Entre los aspectos más relevantes, se fijan:

– Distancias mínimas de resguardo respecto de zonas urbanas

– Protección especial para escuelas, centros de salud y áreas sensibles

– Obligatoriedad de la Receta Fitosanitaria Digital, emitida por un ingeniero agrónomo matriculado

– Controles y fiscalizaciones periódicas por parte de la autoridad provincial

Estos puntos son especialmente sensibles en localidades como Marcos Juárez, donde el límite entre zonas urbanas y rurales suele ser cercano. La normativa apunta a reducir riesgos y evitar conflictos socioambientales vinculados a las aplicaciones.

Plazo de adaptación: qué deben hacer los productores

La normativa contempla un plazo de 180 días para que los operadores se adecuen a los nuevos requisitos. Durante este período, deberán:

– Inscribir los drones en el registro correspondiente

– Capacitar al personal involucrado

– Regularizar la documentación técnica y operativa

– Adaptar sus prácticas a las nuevas exigencias

Este proceso de transición será clave para evitar sanciones y garantizar la continuidad de las actividades. En Marcos Juárez y la región, donde muchas empresas ya utilizan drones, se espera una rápida adaptación, aunque no exenta de desafíos.

Qué significa esta medida y por qué importa

La regulación de drones agropecuarios en Córdoba no solo ordena una práctica creciente, sino que también marca una señal clara sobre el rumbo del sector: más tecnología, pero con mayor control y responsabilidad.

En términos concretos, la medida:

– Promueve el uso eficiente de insumos

– Reduce el impacto ambiental de las aplicaciones

– Mejora la precisión en los tratamientos

– Fortalece la trazabilidad y el control sanitario

– Genera nuevas demandas de capacitación y empleo

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, lo sintetizó así: “Córdoba integra los drones al marco fitosanitario y abre una nueva etapa en la agricultura de precisión”.

Impacto local: Marcos Juárez frente a una nueva etapa productiva

Para Marcos Juárez, uno de los polos agroproductivos más importantes de Córdoba, esta normativa tiene un impacto directo. La adopción de drones ya venía creciendo, especialmente en cultivos extensivos como soja y maíz, donde la eficiencia en la aplicación es clave.

Con reglas claras, el sector gana previsibilidad, pero también enfrenta el desafío de adaptarse rápidamente. Contratistas rurales, ingenieros agrónomos y productores deberán trabajar de manera coordinada para cumplir con los nuevos estándares.

Al mismo tiempo, la medida puede impulsar la innovación local, promoviendo la incorporación de nuevas tecnologías y la profesionalización del sector.

Una regulación que mira al futuro del agro

La decisión del Gobierno provincial apunta a acompañar la transformación tecnológica del agro sin descuidar aspectos fundamentales como la salud pública y el cuidado del ambiente.

En un contexto donde la sustentabilidad y la eficiencia son cada vez más valoradas, la regulación de drones se presenta como una herramienta clave para consolidar un modelo productivo más moderno y responsable.

Para Marcos Juárez y toda la región, el desafío ya está planteado: adaptarse, innovar y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece esta nueva etapa de la agricultura de precisión.