En el marco de los 70 años de la Fiesta Nacional del Trigo, se presentó el cronograma oficial de actividades de las Reinas, una instancia central de esta celebración que distingue a Leones, Córdoba, a nivel provincial y nacional.

La participación de las candidatas pone en valor la historia, el compromiso y el rol institucional que cada representante asume como embajadora de la Fiesta Nacional del Trigo, reflejando los valores, la identidad y el sentido de pertenencia de toda la comunidad triguera.

Una tradición que representa a la comunidad

La elección y el recorrido de las Reinas forman parte del corazón simbólico de la Fiesta Nacional del Trigo. A lo largo de los años, esta instancia se consolidó como un espacio de representación institucional, donde cada candidata asume el compromiso de difundir la historia, el presente y la proyección de una celebración que es emblema de Leones.

En esta edición especial por el 70° aniversario, el cronograma de actividades adquiere un valor particular, al inscribirse dentro de una fecha histórica para la fiesta y para la ciudad.

Actividades oficiales

Durante las jornadas oficiales, las postulantes participarán de un conjunto de actividades protocolares, culturales y comunitarias, especialmente diseñadas para fortalecer el vínculo con la historia de la Fiesta Nacional del Trigo, sus tradiciones y el entramado social que la sostiene desde hace siete décadas.

Estas actividades incluyen instancias institucionales, encuentros con referentes locales, participación en eventos culturales y acciones que permiten visibilizar el rol de las Reinas como representantes de la fiesta ante la comunidad y los visitantes.

El rol institucional de las candidatas

Más allá de la instancia de elección, las candidatas cumplen un rol institucional clave. Cada una de ellas se prepara para representar a la Fiesta Nacional del Trigo en distintos ámbitos, promoviendo sus valores, su identidad y su importancia dentro del calendario de celebraciones del país.

Este proceso busca destacar no solo la presencia y el desempeño en escena, sino también el compromiso, la responsabilidad y la vocación de representación que implica ser Reina Nacional del Trigo.

Un jurado con mirada integral

El cronograma contempla la participación de un jurado especialmente conformado, que tendrá la responsabilidad de acompañar y evaluar cada una de las etapas del proceso.

La evaluación no se limita a aspectos formales, sino que considera de manera integral el compromiso, la capacidad de representación, el conocimiento sobre la Fiesta Nacional del Trigo y los valores que identifican a esta celebración histórica.

Tradición, identidad y proyección

El recorrido de las Reinas reafirma el espíritu de una fiesta que trasciende generaciones y continúa proyectándose hacia el futuro. La 70° edición de la Fiesta Nacional del Trigo consolida a Leones como capital nacional del trigo y como símbolo de una tradición profundamente arraigada en la historia productiva, cultural y social de la región.

Este cronograma de actividades se inscribe dentro de una celebración que honra el pasado, pone en valor el presente y proyecta a la Fiesta Nacional del Trigo hacia los desafíos y oportunidades de los próximos años.