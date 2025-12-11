En la madrugada de este jueves, alrededor de las 02:30, se registró un accidente en la colectora Noroeste de Marcos Juárez que dejó a cuatro personas con lesiones y a un conductor prófugo.

Cómo ocurrió el hecho

Según se sabe extraoficialmente una joven de 19 años junto a un mayor de 28, un adolescente de 17 y una menor de 12 fueron inesperadamente embestidos por un automóvil Volkswagen gris, cuyo conductor huyó del lugar sin prestar asistencia.

Asistencia en el lugar y traslado al hospital

A raíz del llamado a la línea de emergencias, acudieron al sitio profesionales del servicio médico SUM y una dotación de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez, quienes brindaron atención inicial a los lesionados. Tras la evaluación primaria, los cuatro involucrados fueron trasladados al hospital local para controles y asistencia médica.

Información Médica

Los dos masculinos permanecen internados en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Abel Ayerza. Uno de ellos presenta un trauma craneoencefálico grave y se encuentra con asistencia respiratoria mecánica.

Investigación en marcha

Las autoridades trabajan para identificar al vehículo involucrado y determinar las circunstancias del siniestro