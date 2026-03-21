La Municipalidad presentó la nueva edición del programa con una amplia oferta cultural, deportiva y recreativa. Cultura Comunitaria 2026 busca fortalecer la inclusión y el desarrollo integral en Marcos Juárez.

Una propuesta integral que crece en Marcos Juárez

El pasado jueves 19 de marzo, la Secretaría de Cultura y Deporte de la Municipalidad de Marcos Juárez presentó oficialmente la grilla completa de Cultura Comunitaria 2026 en Marcos Juárez, un programa que año tras año se consolida como uno de los ejes clave de desarrollo social y cultural en la ciudad.

La iniciativa reúne una amplia variedad de talleres, actividades recreativas, deportivas y formativas destinadas a vecinos de todas las edades, con el objetivo de garantizar el acceso igualitario a propuestas de calidad en distintos puntos del territorio.

La intendente Sara Majorel destacó durante el lanzamiento:

“Estamos convencidos de que el crecimiento se logra a través del desarrollo integral de las personas. Por eso invertimos en cultura y deporte, para que puedan recrearse y desarrollarse emocional e intelectualmente”.

Talleres culturales y espacios para la creatividad

Uno de los pilares de Cultura Comunitaria 2026 es la diversidad de propuestas culturales disponibles en Marcos Juárez, pensadas tanto para quienes buscan iniciarse como para quienes desean perfeccionar habilidades.

Dentro de la grilla se destacan talleres de:

Teatro

Canto

Cerámica

Literatura

Tejido

Vitrofusión

Coro en distintas modalidades

Además, el programa incorpora espacios especialmente diseñados para las infancias, como “Pequeños Artistas” y “Cuentópolis”, junto con talleres tecnológicos que apuntan a las nuevas generaciones.

Estas propuestas no solo promueven la creatividad, sino que también fortalecen el sentido de pertenencia y la participación comunitaria, un aspecto clave en ciudades del interior de Córdoba como Marcos Juárez.

Deportes y actividad física para todas las edades

El deporte es otro de los grandes ejes del programa. Cultura Comunitaria 2026 incluye una oferta amplia de disciplinas que se desarrollan en diferentes espacios de la ciudad, como el Polideportivo Municipal, escuelas y centros comunitarios.

Entre las actividades deportivas se encuentran:

Hockey

Fútbol

Vóley

Handball

Taekwondo

Boxeo

Patín

Acrobacias aéreas

Natación

También se suman propuestas de iniciación deportiva y actividades adaptadas, lo que permite la inclusión de personas con distintas capacidades y niveles de experiencia.

Bienestar, salud y calidad de vida

Más allá de lo cultural y deportivo, Cultura Comunitaria 2026 en Marcos Juárez incorpora espacios orientados al bienestar físico y mental, una tendencia en crecimiento en toda la región.

Entre las opciones disponibles se incluyen:

Yoga

Chi kung

Gimnasia para adultos mayores

Entrenamiento funcional

Talleres de memoria cognitiva

Estas actividades apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos, especialmente en adultos mayores, promoviendo hábitos saludables y el envejecimiento activo.

Un programa que busca reducir brechas sociales

Desde el área de Cultura Comunitaria, Carola González explicó el impacto social del programa y su importancia para la ciudad.

“El programa vino a quitar una brecha, aportando soluciones concretas al acceso y permitiendo la participación en la vida cultural desde edades muy tempranas hasta los adultos mayores. Es un puente invisible que nos une como ciudad”, señaló.

Además, destacó que Cultura Comunitaria se sostiene sobre dos pilares fundamentales:

Los profesores , que transmiten conocimientos y garantizan espacios de calidad

, que transmiten conocimientos y garantizan espacios de calidad La articulación con instituciones, que ceden espacios y permiten ampliar el alcance del programa

Este trabajo en red resulta clave en una ciudad como Marcos Juárez, donde la colaboración entre el Estado y las instituciones fortalece el tejido social.

Cómo se construye Cultura Comunitaria en Marcos Juárez

Un aspecto distintivo del programa es su modalidad de construcción participativa. Cada año, durante el mes de febrero, se realiza una convocatoria pública para la presentación de proyectos.

Este mecanismo permite:

Renovar la oferta de talleres y actividades

Incorporar nuevos actores culturales y deportivos

Adaptar las propuestas a las demandas reales de la comunidad

De esta manera, Cultura Comunitaria 2026 no es un programa estático, sino una iniciativa dinámica que evoluciona junto a las necesidades de los vecinos de Marcos Juárez.

Dónde consultar la grilla y cómo inscribirse

Los interesados en participar de las actividades de Cultura Comunitaria 2026 en Marcos Juárez pueden acceder a la grilla completa a través de los canales oficiales del municipio.

Allí encontrarán información sobre:

Días y horarios

Lugares de cursado

Modalidades de inscripción

También es posible descargar el programa o consultar las redes sociales de la Municipalidad de Marcos Juárez para conocer las últimas novedades.