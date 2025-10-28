Una vecina de Marcos Juárez vivió un momento de gran susto este lunes por la noche, cuando el suelo cedió bajo sus pies y cayó junto a dos rodados livianos en un pozo que se formó en plena vereda.

El hecho

El incidente ocurrió cerca de las 20:15 horas, en Sáenz Peña al 1200, cuando se produjo un desmoronamiento del terreno que generó un hueco de varios metros de profundidad. En el lugar se encontraban una mujer y dos vehículos menores, que terminaron dentro del pozo.

A las 20:15 hs, personal de Bomberos de Marcos Juárez acudió a Sáenz Peña al 1200 por un desmoronamiento de terreno en la vereda.El hecho provocó la caída de una persona y dos rodados menores. Se realizó el rescate, asistencia y traslado al hospital de la persona damnificada. pic.twitter.com/ZBTaKiUOSK — 𝐄𝐝𝐮𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐎𝐲𝐨𝐥𝐚 🧑‍💻 (@EduardoOyolaOk) October 28, 2025

Rápido accionar de los bomberos

Tras recibir el aviso, bomberos voluntarios de Marcos Juárez acudieron al lugar con dos unidades y trabajaron durante unos 30 minutos en el rescate y asistencia de la persona afectada. Una vez puesta a salvo, fue trasladada al Hospital Abel Ayerza para su evaluación médica.

Parte médico

Desde el hospital informaron que la mujer solo sufrió una torcedura de tobillo. Tras realizarle una radiografía, se descartó una fractura y fue dada de alta poco después de su ingreso.

Balance

Gracias a la rápida intervención de los bomberos la situación no pasó a mayores. El sector fue inspeccionado para prevenir nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.