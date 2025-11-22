Un acuerdo tras la reunión entre el Ejecutivo y SUOEM

El proceso de regularización laboral en la Municipalidad de Marcos Juárez avanzó esta semana luego de una reunión clave entre el Poder Ejecutivo y el gremio SUOEM, donde se revisaron las necesidades de personal y se terminó de consensuar el listado de trabajadores que accederán a la planta permanente a partir de 2025.

Publicación del preacuerdo y pasos administrativos pendientes

Tras el encuentro, se publicó el preacuerdo oficial, un documento que adelanta la decisión pero que todavía debe completar algunos pasos formales. Recursos Humanos será el área encargada de definir categorías, revisar los aspectos técnicos y preparar el acta final que será comunicada a cada empleado involucrado.

Por qué se decidió ampliar el número de pases

Inicialmente, el Municipio proyectaba cubrir nueve vacantes generadas por jubilaciones, fallecimientos y otros movimientos internos. No obstante, el análisis conjunto entre el Ejecutivo y SUOEM llevó a ampliar ese número, por lo que finalmente serán doce los empleados que accederán a la estabilidad laboral.

El cierre del proceso, inminente

Desde el Ejecutivo anticiparon que la próxima semana se concluirán todos los trámites administrativos y se dará lectura oficial al acta final, con lo que el pase a planta permanente quedará completamente formalizado.