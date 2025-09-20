Marcos Juárez y la región se preparan para una jornada complicada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la tarde y noche de hoy se esperan tormentas fuertes, con ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 60 y 90 km/h, abundantes lluvias y posible caída de granizo.

Alerta amarilla en Marcos Juárez y alrededores

El SMN emitió un alerta amarillo para los departamentos General San Martín, Marcos Juárez y Unión. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por:

Lluvias abundantes

Actividad eléctrica frecuente

Posible caída de granizo

Ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Se prevén precipitaciones acumuladas entre 20 y 60 mm, con posibilidad de superar estos valores en forma puntual.

Alerta naranja: posibilidad de tormentas severas

El alerta naranja incluye condiciones más intensas para algunos sectores de la región. El pronóstico advierte la posibilidad de:

Abundante caída de agua en cortos períodos

Intensa actividad eléctrica

Granizo de diferentes tamaños

Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h

En este escenario, las lluvias acumuladas podrían ubicarse entre 40 y 80 mm, con valores superiores en forma puntual.

Recomendaciones para la población

Ante estas condiciones climáticas, las autoridades recomiendan: