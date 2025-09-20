Marcos Juárez y la región se preparan para una jornada complicada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la tarde y noche de hoy se esperan tormentas fuertes, con ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 60 y 90 km/h, abundantes lluvias y posible caída de granizo.
Alerta amarilla en Marcos Juárez y alrededores
El SMN emitió un alerta amarillo para los departamentos General San Martín, Marcos Juárez y Unión. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por:
- Lluvias abundantes
- Actividad eléctrica frecuente
- Posible caída de granizo
- Ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Se prevén precipitaciones acumuladas entre 20 y 60 mm, con posibilidad de superar estos valores en forma puntual.
Alerta naranja: posibilidad de tormentas severas
El alerta naranja incluye condiciones más intensas para algunos sectores de la región. El pronóstico advierte la posibilidad de:
- Abundante caída de agua en cortos períodos
- Intensa actividad eléctrica
- Granizo de diferentes tamaños
- Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h
En este escenario, las lluvias acumuladas podrían ubicarse entre 40 y 80 mm, con valores superiores en forma puntual.
Recomendaciones para la población
Ante estas condiciones climáticas, las autoridades recomiendan:
- Evitar permanecer al aire libre durante la tormenta
- Asegurar objetos que puedan volarse con el viento
- Desconectar aparatos eléctricos en caso de actividad eléctrica intensa
- No circular por calles anegadas