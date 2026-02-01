El Hogar de Día Nuestra Alegría volvió a participar del Concurso Provincial de Fotografía “Una provincia, muchas vejeces”, con una propuesta centrada en cuerpo, vejez y salud.

El Hogar de Día Nuestra Alegría, con sede en la ciudad de Córdoba, participó del Concurso Provincial de Fotografía “Una provincia, muchas vejeces: cuerpos, vejez y salud”, organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano y la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en el marco de las actividades de OCTUBRE: Mes de las Personas Mayores.

La convocatoria, que finalizó el 10 de diciembre, forma parte de una política pública sostenida que busca promover miradas actuales sobre el envejecimiento, el cuerpo y la salud, poniendo en valor la diversidad de experiencias que atraviesan las personas mayores en el territorio provincial.

Desde el Hogar de Día destacaron que se trata de una iniciativa que la institución recibe todos los años, y que esta edición representó la segunda participación en el certamen.

“Todos los años recibimos la convocatoria. Este es el segundo concurso en el que participamos, aunque en ediciones anteriores no fuimos seleccionados, ya que la temática siempre va cambiando”, explicó Carina Augusto, trabajadora social (MP.1997), coordinadora del Hogar de Día Nuestra Alegría y diplomada en Políticas Públicas en Gerontología Comunitaria.

Una propuesta construida desde el trabajo territorial

La participación del Hogar de Día se enmarca en un trabajo territorial continuo orientado a la promoción de una vejez activa, con derechos y con participación social. En esta edición, la temática del concurso —cuerpo, vejez y salud— fue abordada desde una perspectiva institucional que priorizó la representación de experiencias reales.

“El año pasado la temática había sido ‘Generando vida’. En esta oportunidad, el eje estaba puesto en el cuerpo y la salud, y eso nos llevó a pensar una propuesta diferente”, señaló Augusto.

A partir de ese enfoque, la institución presentó la fotografía titulada “Cuerpos que cuentan historias”, realizada junto a la fotógrafa Sandra Berto, y protagonizada por Leonor Sabina, Marta Brizuela y Delia Giraudo, tres mujeres que forman parte del Hogar de Día.

El proceso de selección y el enfoque de la imagen

“El desafío era plasmar en una sola fotografía los conceptos que proponía el concurso”, explicó la coordinadora.

“Convocamos a Sandra Berto para sumarse al proyecto y, a partir de ahí, seleccionamos a tres mujeres del Hogar que representaban el perfil que queríamos mostrar”.

La selección respondió a criterios vinculados a la experiencia de vida, la identificación con la propuesta y la disponibilidad para participar activamente del proceso. Las tres mujeres aceptaron sumarse de manera inmediata.

La fotografía fue realizada durante el mes de mayo, una decisión que respondió a criterios organizativos y conceptuales definidos por el equipo.

Cuerpo, vejez y salud desde una mirada actual

La imagen presentada al concurso buscó mostrar cómo las personas mayores se vinculan hoy con su cuerpo, desde una mirada respetuosa y actual, sin intervenciones ni construcciones artificiales.

“La idea fue mostrar cuerpos reales, cuerpos vividos, con experiencias, con trabajo, con enseñanzas que nos da el tiempo”, explicó Augusto.

“Registrar eso en los cuerpos y mostrarlo tal como es”.

La propuesta apunta a generar representaciones más justas sobre la vejez, alejadas de estereotipos, y a reforzar la idea de que el cuerpo forma parte de una historia personal y colectiva.

Un concurso que promueve visibilidad y participación

El Concurso Provincial de Fotografía se presenta como una herramienta de visibilización cultural y social, que permite a instituciones y comunidades de toda la provincia participar activamente en la construcción de nuevos discursos sobre el envejecimiento.

Si bien la convocatoria ya cerró, desde la organización informaron que la publicación de las fotografías seleccionadas y ganadoras se realizará en marzo de 2026, momento en el que se conocerán los resultados finales

Desde el Hogar de Día remarcaron que, más allá del resultado, la participación en este tipo de iniciativas fortalece el trabajo institucional y reafirma el compromiso con las personas mayores.

Reconocimiento al trabajo colectivo

Finalmente, desde la institución agradecieron especialmente a la fotógrafa Sandra Berto por su compromiso y predisposición para sumarse al proyecto, así como a Leonor Sabina, Marta Brizuela y Delia Giraudo, por aceptar representar al Hogar de Día en el certamen.

La experiencia fue valorada como un proceso colectivo que permitió seguir trabajando en la construcción de una mirada más inclusiva y realista sobre el cuerpo, la vejez y la salud en la comunidad local.