El Polideportivo Social de Marcos Juárez volvió a abrir sus puertas y ya se encuentra habilitado para su uso, luego de completar las evaluaciones técnicas dispuestas por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Cabe recordar que el espacio había sido cerrado de manera preventiva por pedido expreso de la Provincia, en el marco de una medida general que alcanzó a todos los polideportivos provinciales. La decisión se tomó tras un grave episodio ocurrido en el polideportivo de Miramar, lo que llevó a ordenar la clausura inmediata de los espacios ya construidos, recientemente inaugurados y también de aquellos que se encontraban en obra, con el objetivo de evitar riesgos y proteger a la comunidad.

Durante ese período, la Provincia dispuso una revisión integral de las estructuras, instalaciones eléctricas y condiciones de seguridad, trabajo que se realizó junto a universidades, colegios profesionales, organismos técnicos especializados y los municipios.

Tras superar estas evaluaciones y contar con los informes técnicos favorables, el Polideportivo Social de Marcos Juárez recibió la habilitación correspondiente y retomó su funcionamiento, en el marco de un esquema de reapertura progresiva que prioriza la seguridad de quienes utilizan el espacio para actividades deportivas y recreativas.