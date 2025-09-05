Un evento innovador en Villa María

La ciudad de Villa María, Córdoba, fue sede de la primera edición de las Olimpíadas de Bioenergía y Valor Agregado “Mario Bragachini”, desarrolladas en el predio de la Sociedad Rural Argentina en el marco de las exposiciones MECA.

Este nuevo certamen, organizado por TodoAgro —la misma empresa responsable de TodoLáctea—, propone un concurso de conocimientos generales sobre la evolución del sistema productivo agropecuario argentino y los desafíos de la agricultura en el país.

Orgullo marcosjuarense: esfuerzo y compromiso

El IPEA 209 de Marcos Juárez se presentó con una delegación integrada por los estudiantes de sexto año Gerónimo Pereyra Bravo, Santiago Martínez y Ana Luz Buzzi, acompañados y guiados por el profesor de Nuevas Tecnologías Agropecuarias, Manuel Hernández.

La preparación fue a contrarreloj: desde mediados de agosto, los jóvenes se capacitaron con bibliografía especializada, estudiando fuera del horario escolar e incluso durante fines de semana.

“Fueron ellos quienes impulsaron la participación. Estaban entusiasmados y trabajaron mucho para lograrlo”, expresó la directora Alicia Pérez, quien destacó el compromiso y la motivación de sus alumnos.

Segundo puesto y una experiencia inolvidable

Entre 25 escuelas participantes, el equipo consiguió el segundo lugar. El premio incluyó un incentivo económico, un almuerzo y una visita guiada a la planta de ACA Bio, empresa patrocinadora de la competencia.

“Más allá del premio, esto es un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el sentido de pertenencia de nuestros estudiantes y docentes. Es una gran alegría e incentivo para toda la comunidad educativa”, celebró Pérez.

Inspiración para nuevas generaciones

Desde la institución remarcan este logro no solo como una distinción académica, sino como ejemplo del potencial de los adolescentes:

“Los chicos tienen otra forma de aprender, pero son potentes. Solo hay que escucharlos, acompañarlos y guiarlos”, concluyó la directora.