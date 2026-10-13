La séptima edición de EXPIMA se realizará el 14, 15 y 16 de octubre en La Cantera, Marcos Juárez. La exposición reunirá a empresas y proveedores de la industria metalmecánica y agropecuaria, con las últimas propuestas tecnológicas del sector.

Marcos Juárez se prepara para recibir EXPIMA 2026, la séptima Exposición de Proveedores de la Industria Metalmecánica y Agropecuaria. La muestra se desarrollará los días miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre en el predio La Cantera, en la ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

La apertura oficial será este miércoles 14 de octubre a las 12 h, mientras que el horario previsto para recorrer la exposición será de 13 a 20 h durante las tres jornadas.

El encuentro reunirá a importantes empresas de Marcos Juárez y la región, en un espacio pensado para conocer las últimas novedades tecnológicas, descubrir propuestas para el sector y fortalecer los vínculos comerciales y productivos.

EXPIMA 2026: fechas, horarios y lugar en Marcos Juárez

Quienes quieran visitar la exposición podrán acercarse al predio La Cantera durante las tres jornadas previstas. Estos son los principales datos del evento:

Evento: EXPIMA 2026.

Edición: séptima Exposición de Proveedores de la Industria Metalmecánica y Agropecuaria.

Apertura oficial: miércoles 14 de octubre, a las 12 h.

Fechas: 14, 15 y 16 de octubre de 2026.

Horario de la exposición: de 13 a 20 h.

Lugar: La Cantera.

Ciudad: Marcos Juárez, Córdoba.

La propuesta busca facilitar el encuentro entre empresas, proveedores, fabricantes y visitantes vinculados con la actividad industrial y agropecuaria.

Marcos Juárez, referente de la maquinaria agrícola argentina

La elección de Marcos Juárez como sede de EXPIMA responde a la importancia productiva de esta zona de Córdoba.

En un radio de 150 kilómetros alrededor de la ciudad se concentra el 70% de la producción de maquinaria agrícola del país, de acuerdo con la información difundida por la organización de la exposición.

Esta concentración industrial genera una demanda permanente de insumos, componentes y soluciones tecnológicas que llegan desde diferentes puntos de Argentina y otros países.

En este contexto, Marcos Juárez ocupa un lugar estratégico dentro de la cadena de valor de la maquinaria agrícola, con empresas que forman parte de una red productiva de alcance nacional.

Qué se podrá encontrar en EXPIMA 2026

La séptima edición de EXPIMA reunirá en un mismo espacio una amplia oferta de productos e insumos destinados a la industria metalmecánica y agropecuaria.

Los visitantes tendrán la posibilidad de conocer propuestas de empresas proveedoras, descubrir novedades tecnológicas y tomar contacto directo con quienes ofrecen soluciones para las distintas necesidades del sector.

La exposición busca simplificar la búsqueda de insumos y acercar la oferta a los fabricantes y compradores, concentrando en un solo lugar una diversidad de productos que habitualmente se encuentran distribuidos en diferentes regiones.

De esta manera, EXPIMA se presenta como una oportunidad para conocer alternativas, intercambiar experiencias y explorar nuevas posibilidades comerciales.

Tecnología, vínculos comerciales y desarrollo regional

Además de la exhibición de productos, EXPIMA 2026 propone un espacio de encuentro para fortalecer las relaciones entre los distintos actores de la industria.

La participación de empresas de Marcos Juárez y la región contribuye a visibilizar el potencial productivo local y a generar nuevas oportunidades de vinculación dentro de la cadena metalmecánica y agropecuaria.

La muestra reedita una propuesta que tuvo una buena respuesta en ediciones anteriores, con el objetivo de reunir en un mismo ámbito a quienes producen, proveen y utilizan insumos para estas actividades.

Para Marcos Juárez, la realización de este tipo de encuentros representa una oportunidad para poner en valor su perfil industrial y su relación con uno de los sectores más importantes de la economía argentina.

EXPIMA 2026: una cita para la industria en Córdoba

Durante el 14, 15 y 16 de octubre, EXPIMA volverá a reunir en Marcos Juárez a empresas y proveedores vinculados con la industria metalmecánica y agropecuaria.

Con la tecnología, la innovación y los vínculos productivos como ejes, la exposición buscará acercar nuevas propuestas a un sector que tiene una fuerte presencia en la economía regional.

La invitación es a visitar EXPIMA 2026 en La Cantera y conocer las novedades de una actividad clave para el desarrollo industrial de Marcos Juárez y Córdoba.