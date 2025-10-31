La comunidad del Instituto María Inmaculada (IMI) se prepara para vivir una nueva edición de la Expo IMI, un evento que combina innovación, arte, gastronomía y mucho entusiasmo estudiantil. Charlamos con Clara Gerbaudo, alumna del colegio, quien nos contó todos los detalles de esta propuesta que tendrá lugar el miércoles 5 y jueves 6 de noviembre.

💡 Emprendimientos con sello estudiantil

La primera jornada será el miércoles 5 de noviembre, desde las 18:30 hasta las 21:30. Durante esa tarde, los alumnos de cuarto y quinto año presentarán sus microempresas, fruto del trabajo en equipo y la creatividad.

Cada grupo ofrecerá productos transformados por ellos mismos, con precios accesibles que no superarán los 10.000 pesos. Entre las propuestas se destacan bolsas reciclables pintadas a mano, mantecas corporales, cajones de madera, organizadores, cuadernos y libretas elaboradas con materiales reciclados.

“La idea es mostrar lo que aprendimos y, al mismo tiempo, apostar por productos sustentables y hechos con nuestras propias manos”, contó Clara.

🍴 Un recorrido gastronómico por Argentina

Durante la primera noche, el patio gastronómico será otro de los grandes atractivos. Habrá comidas típicas de distintas regiones del país, como empanadas, alfajorcitos de maicena y postres tradicionales.

También se venderán choripanes con stock limitado, por lo que desde la organización recomiendan aprovechar la preventa que se realiza durante esta semana y los días lunes y martes previos al evento.

🎭 Teatro y argentinidad para cerrar la Expo

La segunda jornada se desarrollará el jueves 6 de noviembre a partir de las 20:00. En esta oportunidad, los distintos cursos presentarán breves obras teatrales, de menos de diez minutos, inspiradas en las temáticas de argentinidad e identidad.

La noche estará dividida en dos partes:

Primero se presentarán los grupos del Ciclo Básico .

. Luego, tras un breve descanso de 15 minutos, será el turno del Ciclo Orientado.

Durante el intermedio se podrán degustar sandwiches de bondiola, de verduras, y empanadas de carne o jamón y queso, elaboradas por Leo de la Rosa. Importante: la comida del jueves también debe adquirirse por preventa, ya que no se venderá durante la función.

🤝 Una experiencia que une a toda la comunidad

La Expo IMI es mucho más que una muestra escolar: es una celebración del trabajo conjunto, el compromiso y la creatividad de los jóvenes. Dos noches para disfrutar, compartir y apoyar a los estudiantes que ponen en práctica lo aprendido, con pasión y sentido de comunidad.