La Fiesta Nacional del Trigo celebrará su 70° aniversario con tres noches de espectáculos en la ciudad de Leones.

El evento se realizará del 13 al 15 de febrero y contará con cuarteto, rock nacional, folklore y propuestas de fusión.

La organización confirmó la grilla artística de la próxima edición de la Fiesta Nacional del Trigo, uno de los eventos culturales más importantes del sudeste cordobés, que en 2026 celebrará sus 70 años.

El viernes 13 de febrero estará dedicado al cuarteto. Esa noche se presentarán Q’ Lokura, Euge Quevedo & La Banda de Carlitos, De Party y Los Herrera, en una jornada pensada para el baile y la fiesta popular.

El sábado 14 de febrero será el turno del rock nacional con la actuación de Airbag, una de las bandas más convocantes del país, que llegará a Leones en el marco de los festejos aniversario.

El domingo 15 de febrero se realizará el cierre de gala, con una propuesta que combinará folklore, música popular y fusión. Subirán al escenario La Delio Valdez, Ahyre, Paquito Ocaño y Evolution Tango.

Además de los espectáculos musicales, la Fiesta Nacional del Trigo contará con feria de artesanos y emprendedores, patio de comidas, exposición comercial, industrial y de servicios, y la tradicional Elección de la Reina Nacional del Trigo.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Pase Show y también de forma presencial en la Secretaría del Club Leones, de 8 a 18 horas. Se pueden adquirir con Tarjeta Cordobesa y Tarjeta Local.