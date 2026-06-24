El proyecto para ampliar la red cloacal en el sector noroeste de Marcos Juárez dio un paso clave con la firma del contrato entre la Municipalidad y la COySPu para la construcción de la Estación de Bombeo de Líquidos Cloacales Noroeste, una obra esperada por los vecinos de Villa Argentina y sectores aledaños.

La firma estuvo encabezada por la intendente Sara Majorel y formaliza el inicio de la etapa de ejecución de una infraestructura considerada fundamental para acompañar el crecimiento urbano de la ciudad durante las próximas décadas.

Una obra clave para el crecimiento del sector

La futura estación permitirá recibir y transportar los efluentes de la ampliación de la red cloacal proyectada para el noroeste de Marcos Juárez. El proyecto fue desarrollado por el ingeniero Daniel Bissoni, profesional de la COySPu, contemplando tanto las necesidades actuales como el crecimiento estimado para los próximos 20 años.

La iniciativa fue declarada de utilidad pública, interés sanitario, ambiental y urbano por el Concejo Deliberante, que aprobó la obra mediante la Ordenanza N° 3367.

Dónde se construirá

La estación estará ubicada en un predio municipal de 442,51 metros cuadrados en la intersección de las calles Los Piamonteses y Antártida Argentina.

El proyecto incluye una estación de bombeo equipada con dos electrobombas sumergibles, una sala de tableros, generador de emergencia, cerco perimetral y una cañería de impulsión que conectará con la red cloacal existente.

Beneficiará a casi 6.000 habitantes

Según las proyecciones técnicas elaboradas a partir del Censo Municipal 2024 y el Plan de Ordenamiento Urbano POU2050, la infraestructura dará cobertura a dos áreas de expansión urbana que suman unas 60 hectáreas y 1.155 lotes.

La población estimada al completarse la urbanización alcanza los 5.981 habitantes. En una primera etapa, la obra permitirá brindar servicio a unas 2.392 personas distribuidas en 462 lotes, mientras que a diez años la cobertura alcanzaría a más de 4.100 habitantes.

Cómo se financiará

La inversión total aprobada para la obra asciende a $264.075.399,11, incluyendo la construcción de la estación de bombeo, la obra civil complementaria y la cañería de impulsión.

El financiamiento se realizará mediante el cargo denominado “Recupero de Inversión Infraestructura Básica”, que será incorporado a las facturas de la COySPu en 60 cuotas mensuales. La actualización de los valores estará vinculada a la tasa BADLAR.

Comienza la etapa de ejecución

Con la firma del contrato, la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Marcos Juárez (COySPu), concesionaria del servicio sanitario local, queda formalmente habilitada para avanzar con la ejecución de la obra.

La nueva estación de bombeo representa un paso importante para fortalecer la infraestructura sanitaria de Marcos Juárez y acompañar el desarrollo urbano previsto para Villa Argentina y el sector noroeste de la ciudad en los próximos años.