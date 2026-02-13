El gobernador Martín Llaryora en la 70° Fiesta Nacional del Trigo encabezó el acto de cierre de las 53° Jornadas Trigueras Nacionales y acompañó una edición histórica que celebra siete décadas de la tradicional celebración en Leones.

Una jornada institucional clave para el trigo argentino

La 70° edición de la Fiesta Nacional del Trigo vivió uno de sus momentos más trascendentes con la presencia del gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, quien encabezó el cierre de las 53° Jornadas Trigueras Nacionales, el espacio de debate político y técnico más relevante de la cadena cerealera argentina.

En el marco de esta edición histórica —que celebra 70 años de trayectoria— la Fiesta volvió a consolidarse como el punto de encuentro estratégico del sector triguero nacional, reafirmando su rol como ámbito de construcción, diálogo y proyección productiva.

Durante su intervención, el mandatario provincial destacó el peso específico del cereal en la economía cordobesa:

«Hoy festejamos esta gran producción: Córdoba se consolida claramente como la tercera productora de trigo en el país, aportando entre el 18% y el 20% del total nacional. Por supuesto, eso representa más de mil millones de dólares que ingresan a nuestra provincia».

Entrega de aportes a más de 230 productores

En el marco de las Jornadas Trigueras desarrolladas dentro de la programación oficial de la Fiesta, el gobernador realizó la entrega de aportes correspondientes al programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) a más de 230 productores.

Esta acción fortalece el acompañamiento del Estado provincial al sector productivo y ratifica la decisión política de impulsar herramientas concretas para mejorar la competitividad, la sustentabilidad y la calidad de la producción.

Participación federal y construcción de agenda

La jornada contó con la participación de representantes de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa, junto a más de 40 entidades que integran la cadena triguera.

Durante el encuentro se compartieron datos, análisis y proyecciones sectoriales que servirán de base para definir los ejes de trabajo del próximo año, consolidando a la Fiesta Nacional del Trigo como el escenario institucional por excelencia para el debate y la articulación público-privada.

En sus 70 años de historia, la Fiesta Nacional del Trigo no solo celebra su legado, sino que reafirma su compromiso con el desarrollo productivo, la innovación y el crecimiento sostenido del trigo argentino.