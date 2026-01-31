La Fiesta Nacional del Trigo celebra su 70° aniversario en Leones con tres noches de espectáculos. Conocé los horarios de ingreso y la grilla artística completa.

Leones se prepara para tres noches centrales del 70° aniversario

La ciudad de Leones, en el sudeste de la provincia de Córdoba, será escenario, del viernes 13 al domingo 15, de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Trigo, en el marco de su 70° aniversario. El evento contará con tres jornadas consecutivas de espectáculos, actividades culturales y propuestas pensadas para toda la familia, consolidando una vez más a la celebración como uno de los encuentros populares más importantes del país.

Desde la organización confirmaron de manera oficial los horarios de ingreso al predio, los horarios de inicio del escenario principal y la grilla artística completa, que reúne artistas de distintos géneros y estilos musicales. La propuesta busca atraer tanto al público local como a visitantes de toda la región y de otras provincias.

“Es una edición especial, con una grilla diversa y pensada para distintos públicos”, señalaron desde la comisión organizadora al confirmar la programación.

📍 Fiesta Nacional del Trigo 2026 – Leones, Córdoba

Viernes 13: apertura con cuarteto y ritmos populares

La primera noche de la Fiesta Nacional del Trigo se desarrollará el viernes 13, con una fuerte apuesta al cuarteto y la música popular. El ingreso al predio estará habilitado desde las 22.30 horas, con acceso por el Paseo de Emprendedores, mientras que el inicio del escenario principal está previsto para las 23.00 horas.

La grilla artística de la noche inaugural incluye a Q’ Lokura, Euge Quevedo junto a La Banda de Carlitos, De Party y Los Herrera, marcando el inicio oficial del fin de semana festivo. Se espera una gran convocatoria regional, especialmente de jóvenes y seguidores del cuarteto, género con fuerte arraigo en Córdoba.

La noche del viernes será el puntapié inicial de una edición aniversario que apunta a combinar tradición y actualidad musical.

🎸 Sábado 14: noche central de rock nacional

El sábado 14 será una de las jornadas más convocantes de la Fiesta Nacional del Trigo. El ingreso al predio se habilitará desde las 20.00 horas, con acceso por Avenida Circunvalación, mientras que el inicio del escenario está programado para las 21.30 horas.

En esta noche central, el gran protagonista será Airbag, una de las bandas más destacadas del rock nacional actual. El show de la banda se anticipa como uno de los momentos más fuertes del 70° aniversario y uno de los más esperados por el público.

Desde la organización destacaron que “el sábado concentra una de las mayores expectativas por la magnitud del artista y la convocatoria que genera”, reforzando el perfil nacional del evento.

🎶 Domingo 15: cierre con folklore, tango y fusiones

La jornada de cierre tendrá lugar el domingo 15, con una propuesta artística orientada al folklore y las fusiones musicales. El ingreso al predio será desde las 21.00 horas, nuevamente por el Paseo de Emprendedores, y el comienzo del escenario está previsto para las 21.30 horas.

El cierre artístico estará a cargo de Evolution Tango, Ahyre, La Delio Valdez y Paquito Ocaño, en una noche que combinará folklore, tango y ritmos populares, aportando un marco emotivo al final de la Fiesta.

Esta jornada apunta a un público amplio y familiar, con una propuesta que conecta tradición, identidad cultural y expresiones musicales actuales.

🏟️ Una propuesta integral durante las tres jornadas

Además de la programación artística, la Fiesta Nacional del Trigo ofrecerá durante los tres días una feria de artesanos y emprendedores, patio gastronómico, exposición comercial, industrial y de servicios, y las actividades tradicionales que forman parte de la identidad del evento.

Entre los momentos más destacados se encuentra la Elección de la Reina Nacional del Trigo, uno de los actos más representativos de la Fiesta y un símbolo de su historia y tradición a lo largo de siete décadas.

Con horarios definidos y una grilla artística diversa, la edición del 70° aniversario de la Fiesta Nacional del Trigo vuelve a reafirmar a Leones como Capital Nacional del Trigo, integrando cultura, producción y celebración en un mismo espacio, con fuerte impacto local y proyección regional.