Las elecciones municipales en Marcos Juárez ya tienen calendario oficial. La Junta Electoral Municipal publicó el cronograma que ordena cada etapa del proceso electoral hasta los comicios previstos para septiembre.

La Junta Electoral de Marcos Juárez definió el cronograma electoral

La Junta Electoral de Marcos Juárez oficializó el cronograma que organizará las distintas etapas de las elecciones municipales previstas para el domingo 6 de septiembre de 2026.

El calendario establece las fechas clave que deberán cumplir partidos políticos, autoridades electorales y ciudadanos durante el proceso electoral en la ciudad del sudeste de Córdoba. Entre los cargos que se elegirán se encuentran Intendente municipal, concejales y miembros del Tribunal de Cuentas, según lo establecido en la Carta Orgánica local.

La resolución fue emitida el 16 de marzo de 2026 por la Junta Electoral Municipal, con el objetivo de ordenar cronológicamente cada instancia previa y posterior a la votación.

Elecciones municipales 2026: qué cargos se votan en Marcos Juárez

En los comicios municipales de Marcos Juárez se renovarán las principales autoridades políticas de la ciudad para el período 2026-2030.

De acuerdo con la normativa local, los vecinos deberán elegir:

Un Intendente municipal

Nueve concejales titulares y nueve suplentes

Tres miembros titulares del Tribunal de Cuentas y tres suplentes

Estos cargos conforman la estructura institucional del municipio y son elegidos mediante el voto de los ciudadanos habilitados en el padrón electoral.

La convocatoria a elecciones fue realizada previamente por el Poder Ejecutivo municipal mediante un decreto que fijó la fecha del proceso electoral.

Las fechas clave del cronograma electoral

El cronograma difundido por la Junta Electoral establece los principales hitos que marcarán el desarrollo del proceso electoral en Marcos Juárez durante 2026.

Entre las fechas más importantes se destacan:

18 de junio de 2026

Se realizará la impresión y exhibición de padrones provisorios, que permitirán a los ciudadanos verificar sus datos electorales.

3 de julio de 2026

Vence el plazo para reclamos de electores, correcciones o tachas del padrón, por ejemplo en casos de fallecimiento o inhabilitación.

8 de julio de 2026

Finaliza el período para la presentación de alianzas entre partidos políticos que participarán en la elección.

7 de agosto de 2026

Ese día ocurren dos instancias clave:

Publicación del padrón definitivo

Presentación de listas de candidatos por parte de los partidos políticos.

12 de agosto de 2026

La Junta Electoral deberá resolver sobre el cumplimiento de requisitos de las candidaturas presentadas.

Estas etapas son fundamentales para garantizar la transparencia y organización del proceso electoral en la ciudad.

Cómo se organiza la votación en Marcos Juárez

El cronograma electoral también establece el proceso de organización logística previo al día de la votación.

Entre los pasos previstos se incluyen:

17 de agosto: comunicación a los presidentes de mesa designados.

comunicación a los presidentes de mesa designados. 22 de agosto: publicación de la ubicación de las mesas y autoridades de votación.

publicación de la ubicación de las mesas y autoridades de votación. 1 de septiembre: notificación a los fiscales públicos.

notificación a los fiscales públicos. 4 de septiembre: comunicación de fiscales partidarios por parte de los partidos políticos.

Todas estas instancias forman parte de la organización previa para asegurar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad en los centros de votación de la ciudad.

Finalmente, el cronograma también prevé un plazo posterior a la elección para la recepción de reclamos o impugnaciones, que se extenderá hasta el 8 de septiembre de 2026.

Por qué no habrá elecciones PASO en Marcos Juárez

Una de las particularidades del proceso electoral 2026 en Marcos Juárez es que no se realizarán elecciones primarias (PASO).

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que suspende las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para este proceso electoral municipal.

La decisión se tomó luego de un acuerdo firmado entre representantes de los partidos políticos de la ciudad, que manifestaron la posibilidad de avanzar directamente hacia las elecciones generales.

La normativa fue posteriormente promulgada por el Departamento Ejecutivo municipal mediante decreto, confirmando la suspensión de las primarias para el período electoral 2026-2030.

Esto implica que los candidatos serán definidos internamente por cada fuerza política, sin pasar por una instancia de votación primaria abierta.

Qué significa este cronograma para los vecinos de Marcos Juárez

Para los ciudadanos de Marcos Juárez, la publicación del cronograma electoral representa el inicio formal del proceso que definirá las próximas autoridades municipales.

Las primeras etapas estarán vinculadas principalmente a cuestiones administrativas y a la organización de los partidos políticos. Sin embargo, para los votantes también es importante prestar atención a algunos momentos clave, como:

La revisión del padrón electoral

La confirmación del lugar de votación

La participación en la jornada electoral del 6 de septiembre

Estos pasos son esenciales para garantizar el derecho al voto y la correcta participación en la vida democrática de la ciudad.

Un proceso electoral que marcará el rumbo político local

Las elecciones municipales de 2026 serán uno de los eventos políticos más relevantes para Marcos Juárez en los próximos años, ya que definirán quién conducirá el municipio hasta 2030.

Además de la elección del intendente, también se renovará el Concejo Deliberante, órgano clave para la elaboración de ordenanzas y decisiones que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos.

Con el cronograma ya establecido por la Junta Electoral, comienza una etapa que incluirá la presentación de candidatos, campañas políticas y el debate sobre el futuro de la ciudad.

En los próximos meses, el proceso electoral seguramente concentrará la atención política y social de Marcos Juárez y de toda la región del sudeste cordobés.