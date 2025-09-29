Un siglo formando generaciones

Hoy la Escuela Juana Eufemia Maquieira de Zambruno cumplió 100 años y lo festejó con un almuerzo en el Prado Español de Marcos Juárez.

Hablar de esta institución es hablar de un verdadero ícono educativo y social de la ciudad, el lugar que formó a miles de alumnos a lo largo de tantas décadas y que sigue dejando huella en cada generación.

Un reencuentro lleno de emociones

El festejo reunió a ex alumnos, docentes, familias y vecinos. Fue emocionante ver cómo tantos quisimos estar presentes para devolver con gratitud todo lo que la escuela nos brindó.

El homenaje también fue para esos maestros y maestras que, con paciencia y sabiduría, marcaron nuestras vidas y nos dejaron aprendizajes que nos acompañan hasta hoy.

Lo que más me impactó fue la variedad de generaciones presentes: la promo más antigua era del año 54, también había gente de las del 56 y 58. En total se juntaron alrededor de 40 promociones, algunas con ocho integrantes, otras con cinco o tres, pero todas con el mismo entusiasmo de volver a verse. Incluso había maestras representadas en la celebración, lo que le dio un valor aún más especial al encuentro.

Mi experiencia como ex alumno

En lo personal, fue muy especial volver a reencontrarme con ex compañeros de la querida Promo 82, junto con otros que fueron anteriores y posteriores.

Al entrar en ese ambiente, sentí que volvía a encontrarme con parte de mi propia historia: las amistades, las risas, los aromas y los recuerdos de aquellos días que todavía guardo con cariño.

Gracias escuela, directivos y a todos los que hicieron posible este reencuentro.

Orgullo marcosjuarense

Estoy convencido de que Marcos Juárez tiene que sentirse orgullosa de contar con una escuela como la Juana Eufemia Maquieira de Zambruno, que formó y sigue formando personas.

Por mi parte, solo me queda agradecer por todos esos momentos compartidos y por las huellas imborrables que dejaron en mi vida.

Eduardo Oyola