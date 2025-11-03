Más de un centenar de autos en estado de abandono

La Guardia Urbana de Marcos Juárez inició un operativo sostenido para retirar los vehículos que permanecen abandonados en distintos puntos de la ciudad. Según informaron desde el área, actualmente se registran más de 100 autos en estado de abandono, muchos de ellos estacionados durante meses sin movimiento ni respuesta de sus propietarios.

Un proceso que requiere tiempo y pasos legales

El procedimiento no es inmediato: la normativa exige notificar tres veces al dueño del vehículo antes de avanzar con el secuestro. “Cada caso lleva su tiempo porque se debe cumplir con todas las etapas legales. Solo cuando no se obtiene respuesta, el juzgado autoriza el retiro”, explicaron desde la Guardia.

Propietarios de otras localidades, un factor que retrasa

Uno de los motivos que más demora el proceso es que la mayoría de los vehículos pertenecen a personas que no viven en Marcos Juárez. Esto dificulta la notificación y extiende los plazos hasta poder concretar el retiro efectivo.

Destino final: el vertedero municipal

Una vez secuestrados, los vehículos son trasladados al vertedero municipal, donde quedan depositados hasta que el juzgado determine su destino final. Desde la Guardia remarcan que este trabajo busca mejorar la seguridad vial, liberar espacios públicos y mantener el orden urbano.