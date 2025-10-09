La Municipalidad de Marcos Juárez lanzó un Concurso de Precios (Decreto Nº 283/2025) con el objetivo de contratar la provisión de mosaicos de piso y zócalos destinados al Polo Educativo, una de las obras públicas más relevantes que impulsa la ciudad en materia de infraestructura educativa.

El presupuesto oficial asignado para esta contratación asciende a $87.168.789,44 (IVA incluido).

La apertura de sobres se realizará el 28 de octubre de 2025 a las 10:00 horas, en dependencias municipales.

Los interesados podrán retirar el legajo sin costo en la Oficina de Coordinación Administrativa.