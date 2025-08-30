Un fenómeno esperado que no pasó desapercibido

Tal como se había anticipado, la tormenta de Santa Rosa llegó este sábado a Marcos Juárez, dejando casi 100 mm de lluvia en pocas horas, según el registro oficial de la estación meteorológica del Ministerio de Bioagroindustria, ubicada en la zona del INTA Marcos Juárez. Las precipitaciones generaron complicaciones en varios sectores de la ciudad.

Auto cayó a una cuneta en Quintana y Paraguay

Uno de los incidentes más destacados ocurrió en la intersección de las calles Quintana y Paraguay, donde un automóvil terminó dentro de una cuneta debido a las condiciones climáticas.

De acuerdo con el parte oficial de Bomberos Voluntarios, el hecho fue reportado a las 17:20. Al llegar, encontraron a la persona que conducía el vehículo fuera del rodado y sin lesiones aparentes. Con la ayuda de una Unidad de Rescate, retiraron el auto y aseguraron el lugar para evitar nuevos riesgos.

Vecinos denuncian problemas históricos

Tras el incidente, comenzó a circular un video grabado por un vecino que aprovechó para visibilizar una situación que, según relatan los residentes del barrio, se repite cada vez que llueve fuerte. Reclaman soluciones definitivas para evitar que el agua acumulada siga generando complicaciones.

Una alerta que invita a estar preparados

Este episodio deja en evidencia la necesidad de reforzar la prevención y el mantenimiento en sectores vulnerables de la ciudad.

🔶 Se mantiene el alerta naranja por tormentas en Marcos Juárez

El Servicio Meteorológico Nacional informó que continúa vigente el alerta naranja para Marcos Juárez y la región durante la madrugada y la mañana del domingo 31 de agosto.

El pronóstico advierte que el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, con la posibilidad de:

Abundante caída de agua en cortos períodos

Actividad eléctrica intensa

Caída de granizo

Ráfagas de viento de hasta 90 km/h

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, con la posibilidad de superar esos registros en sectores puntuales.