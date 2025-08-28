El último fin de semana de agosto traerá lluvias intensas y ráfagas fuertes a Marcos Juárez. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan tormentas que marcarán un cierre de mes bien húmedo y ventoso.

Sábado con lluvias fuertes

El sábado 30 de agosto, el cielo se cubrirá de nubes y llegarán tormentas intensas. Se estima una precipitación de unos 60 milímetros, un volumen significativo para la ciudad.

El viento será protagonista: las ráfagas del sector sur podrían alcanzar los 50 km/h, haciendo que las condiciones se sientan aún más extremas.

Domingo no afloja: más agua y viento

El domingo 31 continuará la inestabilidad, con lluvias que podrían sumar 38 milímetros más. Además, las ráfagas se intensificarán hasta 60 km/h, lo que hace que el viento sea un factor clave durante todo el fin de semana.

Agosto cierra con humedad

Hasta ahora, el mes de agosto acumulaba 52 milímetros de lluvia, y con estas tormentas esa cifra aumentará notablemente. En lo que va del año, Marcos Juárez ya registra un total de 645 milímetros, un 2025 con mucha humedad.

¿Qué es la Tormenta de Santa Rosa? 🌧️

La Tormenta de Santa Rosa es un fenómeno tradicional que ocurre alrededor del 30 de agosto, coincidiendo con la festividad de Santa Rosa de Lima.

No siempre llega exactamente en esa fecha, pero estadísticamente en este período suelen pasar frentes fríos y húmedos que provocan lluvias intensas y vientos fuertes en varias zonas del país. Este fin de semana, las condiciones pronosticadas encajan perfectamente con lo que históricamente se conoce como la Tormenta de Santa Rosa.

Un fin de semana para tomar precauciones

Con este panorama, el cierre de agosto será pasado por agua y viento. Es importante seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas y extremar cuidados en la circulación y actividades al aire libre.