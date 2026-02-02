Con una convocatoria multitudinaria, el Festival Provincial de Folklore de Marcos Juárez 2026 vivió una de sus noches más destacadas. Lázaro Caballero encabezó una grilla artística diversa que reunió a miles de personas en el Predio del Ferrocarril, en una jornada marcada por la música, las tradiciones y una organización valorada por el Municipio.

Lázaro Caballero convocó a una noche multitudinaria en Marcos Juárez

La ciudad de Marcos Juárez fue protagonista este domingo de una verdadera celebración popular con una nueva edición del Festival Provincial de Folklore 2026, que tuvo como principal figura a Lázaro Caballero. Desde las 20 horas, miles de vecinos y visitantes de distintos puntos de la región se acercaron al Predio del Ferrocarril para disfrutar de una noche que combinó música, tradiciones y una amplia propuesta cultural.

El evento se consolidó una vez más como uno de los encuentros folklóricos más convocantes del sudeste cordobés, con una importante respuesta del público que acompañó cada una de las presentaciones programadas.

Un desfile gaucho que dio identidad a la apertura

La jornada comenzó con un desfile de agrupaciones gauchas que ingresaron al predio y luego subieron al escenario principal para entonar el Himno Nacional Argentino, en un momento que fue seguido con respeto y emoción por el público presente.

Esta apertura reafirmó el perfil tradicional del festival y su fuerte vínculo con las raíces culturales de la región. A partir de allí, se dio inicio formal a la grilla artística, que se extendió durante varias horas y mantuvo una alta convocatoria hasta pasada la medianoche.

Artistas locales y regionales sobre el escenario

El escenario del Festival Provincial de Folklore de Marcos Juárez recibió a una destacada variedad de elencos y artistas. A lo largo de la noche se presentaron Yaraví, Patio I’ Tierra Folk, Artistas de Marcos Juárez, Silvia Torres, Alma Cautiva y Guerreros, quienes ofrecieron distintos estilos dentro del folklore y la música popular.

La presencia de artistas locales tuvo un rol central, reafirmando el objetivo del festival de brindar espacio y visibilidad a los talentos de la ciudad y la región. Cada actuación fue acompañada por el público, que colmó el predio y respondió con aplausos en cada presentación.

El cierre de Lázaro Caballero y una respuesta masiva del público

El momento más esperado de la noche llegó con la salida a escena de Lázaro Caballero, quien fue el encargado del cierre. Con un espectáculo de alto nivel artístico, el reconocido cantante logró una conexión inmediata con la multitud.

Su presentación fue seguida atentamente por miles de personas, que permanecieron en el predio hasta el final del show. Desde la organización destacaron que la respuesta del público superó las expectativas y confirmó el atractivo del festival dentro del calendario cultural cordobés.

“Fue una noche muy positiva, con un marco de público impresionante y todo desarrollándose con normalidad”, señalaron desde el entorno organizador.

Servicios, buffet y parque de diversiones con gran concurrencia

Además de la propuesta artística, el festival ofreció distintos servicios para el público. El servicio de buffet estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios, una participación que fue valorada tanto por la organización como por los asistentes.

En paralelo, el parque de diversiones funcionó con una importante concurrencia durante toda la noche. Las atracciones mantuvieron largas filas y continuaron operativas hasta pasada la medianoche, convirtiéndose en uno de los espacios más visitados, especialmente por las familias.

Reconocimiento del Municipio a la organización y al personal

Desde el Municipio de Marcos Juárez se destacó especialmente la labor de todo el personal involucrado en el evento. El trabajo coordinado permitió que la noche se desarrollara de manera ordenada, segura y sin inconvenientes.

“La colaboración entre las distintas áreas fue clave para que el festival se viva como una verdadera fiesta popular”, indicaron desde el ámbito municipal, subrayando el compromiso de quienes participaron en la organización, el control y la atención al público.

Un festival que reafirma su lugar en la región

Con una convocatoria masiva, una grilla artística variada y una organización destacada, el Festival Provincial de Folklore de Marcos Juárez 2026 volvió a posicionarse como uno de los eventos culturales más importantes de la región.

La respuesta del público y el acompañamiento de artistas locales y nacionales refuerzan el valor de este encuentro, que año tras año consolida su identidad y su impacto cultural en el sudeste de la provincia de Córdoba.