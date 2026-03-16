Un violento episodio ocurrido durante la madrugada en un bar de Leones, en el departamento Marcos Juárez, dejó a un hombre de 38 años gravemente herido con un arma blanca. La víctima fue trasladada al Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez, donde permanece internada en terapia intensiva.

Violenta riña en un bar de Leones durante la madrugada

Un grave hecho de violencia se registró durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Leones, localidad ubicada en el departamento Marcos Juárez, al sudeste de la provincia de Córdoba.

Según información policial, alrededor de las 4:45 de la mañana ingresó al hospital local un hombre de 38 años que presentaba una herida punzante provocada por un arma blanca en la zona del hígado.

De acuerdo con los primeros datos, la lesión se produjo durante una riña que se desató dentro de un bar de la ciudad, en circunstancias que todavía se encuentran bajo investigación.

Tras recibir las primeras atenciones médicas en el hospital de Leones, los profesionales evaluaron la gravedad del cuadro y decidieron derivar al paciente a un centro de mayor complejidad.

El herido fue derivado al Hospital Abel Ayerza

Debido a la gravedad de la lesión sufrida, el hombre fue trasladado al Hospital Regional Abel Ayerza de Marcos Juárez, centro de referencia sanitaria para toda la región.

El paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) bajo observación médica, mientras los profesionales siguen de cerca su evolución.

El Hospital Abel Ayerza suele recibir derivaciones de distintas localidades del departamento Marcos Juárez, entre ellas Leones, Inriville, General Roca y localidades cercanas, cuando los casos requieren mayor complejidad médica.

El agresor se presentó voluntariamente ante la policía

Tras el violento episodio ocurrido en el bar, el presunto agresor se presentó de forma espontánea en la dependencia policial de Leones.

De acuerdo con el parte policial, el hombre entregó el arma blanca utilizada en el hecho y manifestó que la utilizó durante la pelea para defenderse.

Las autoridades procedieron al secuestro del arma y comenzaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Ahora será la Justicia la que determine las responsabilidades en el hecho y si efectivamente se trató de un caso de legítima defensa o de una agresión directa.

Investigación en marcha para esclarecer lo ocurrido

El episodio es investigado por la policía y la Justicia, que trabajan para reconstruir lo ocurrido durante la riña en el bar.

Entre las primeras medidas adoptadas se encuentran:

toma de testimonios de testigos que estaban en el lugar

análisis de las circunstancias en las que comenzó la pelea

secuestro del arma blanca utilizada

recopilación de pruebas para determinar responsabilidades

Los investigadores intentan establecer cómo comenzó el enfrentamiento y qué participación tuvo cada una de las personas involucradas.

Preocupación por episodios de violencia en locales nocturnos

El hecho generó preocupación entre vecinos de Leones y la región del sudeste cordobés, ya que se trata de un episodio de violencia que terminó con una persona gravemente herida.

Las riñas en bares o locales nocturnos suelen ocurrir durante la madrugada y, en algunos casos, derivan en situaciones de extrema violencia.

Por este motivo, las autoridades insisten en la importancia de prevenir conflictos en espacios de ocio nocturno y promover la convivencia pacífica.

El estado de salud del herido será clave para la causa

Mientras avanza la investigación, el estado de salud del hombre herido será un elemento clave para el desarrollo de la causa judicial.

El paciente continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez, bajo estricta observación médica.

En las próximas horas se espera conocer novedades sobre su evolución, mientras la Justicia continúa reuniendo elementos para esclarecer completamente lo sucedido en el bar de la ciudad de Leones.