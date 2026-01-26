El gobernador Martín Llaryora participó de la apertura del 66° Festival Nacional de Folklore de Cosquín junto a su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y ratificó el respaldo del Gobierno de Córdoba a la cultura, los festivales populares y el turismo regional.

Llaryora en el Festival de Cosquín y el respaldo a la cultura

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, participó este sábado de la apertura del 66° Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los eventos culturales más emblemáticos del país, acompañado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La visita tuvo lugar en la histórica Plaza Próspero Molina, epicentro del folklore argentino y punto de encuentro de miles de visitantes de todo el país.

Durante una conferencia de prensa, Llaryora ratificó el acompañamiento permanente del Gobierno de Córdoba a la cultura y a los festivales populares que se desarrollan en toda la provincia. “Venimos a ratificar el apoyo a la cultura y a los festivales”, expresó el mandatario provincial.

Festivales populares, identidad y generación de trabajo

En su mensaje, el gobernador destacó el rol estratégico que cumplen los festivales en la vida cultural y económica de las comunidades del interior. “Los festivales son parte de nuestra tradición, de nuestra idiosincrasia, potencian el turismo y generan trabajo”, sostuvo.

Llaryora remarcó que el apoyo estatal permite sostener una actividad que moviliza a sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios, generando empleo directo e indirecto. En ese sentido, recordó la defensa realizada por el Gobierno provincial en momentos complejos para el sector cultural. “Cuando se puso en discusión el apoyo a la cultura y a los festivales era un momento muy difícil, creo que ahora ha amainado un poco”, señaló.

Apertura del 66° Festival Nacional de Folklore de Cosquín

La edición 2026 del Festival Nacional de Folklore se desarrolla a lo largo de las tradicionales nueve lunas, desde el 24 de enero hasta el 1 de febrero, en la Plaza Próspero Molina. La propuesta artística combina figuras históricas del folklore argentino, nuevas generaciones y cruces musicales que amplían el alcance cultural del encuentro.

Llaryora felicitó al intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, y a toda la comisión organizadora por el desarrollo del festival, destacando el éxito de la presente edición y el intenso movimiento turístico que vive la ciudad, con niveles cercanos a registros récord.

Turismo, infraestructura y movimiento regional

Uno de los puntos destacados durante la visita fue el impacto turístico que genera el festival en Cosquín y en toda la región de Punilla. En ese marco, el gobernador resaltó la importancia de la Autovía Punilla, una obra clave de infraestructura vial que facilita el ingreso y egreso de miles de visitantes que llegan desde distintos puntos del país.

Según remarcó, la mejora en la conectividad permite acompañar el crecimiento del festival, fortalecer el turismo regional y potenciar el consumo en gastronomía, alojamiento y comercios locales durante las nueve noches del evento.

Un festival federal con presencia de Santa Fe

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, agradeció el acompañamiento del Gobierno de Córdoba y destacó el carácter profundamente federal del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Remarcó el aporte de los artistas santafesinos a la grilla y la significativa cantidad de visitantes de su provincia que cada año participan del evento.

Pullaro señaló que el festival no solo permite expresar la identidad cultural de cada provincia a través del arte y la música, sino que también genera un importante movimiento turístico y económico a nivel regional.

El rol del municipio y el trabajo público-privado

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, valoró el respaldo sostenido del Gobierno provincial al festival y a la ciudad, y subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado.

“Esta plaza tiene capacidad para diez mil personas, pero por Cosquín caminan alrededor de cien mil personas por noche. Hace 66 años que acá la articulación entre lo público y lo privado funciona”, expresó Cardinali, destacando la relevancia del evento para el turismo y la generación de empleo local.

Las nueve lunas y una grilla artística diversa

A lo largo de toda la programación, los artistas se reparten en las distintas noches del festival, ofreciendo una grilla amplia y representativa del folklore argentino. Entre los principales nombres se destacan Jairo, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Abel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Natalia Pastorutti, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Los Nocheros, Destino San Javier, Los Tekis, Raly Barrionuevo, Facundo Toro y el Dúo Coplanacu, entre otros.

Uno de los momentos más esperados será la celebración de los 30 años del debut de Soledad Pastorutti en el escenario Atahualpa Yupanqui. Su primera presentación fue en 1996, cuando tenía 15 años, y marcó un quiebre generacional dentro del folklore argentino.

Además, esta edición incorpora presentaciones especiales de artistas de la música popular contemporánea como Milo J y Cazzu, ampliando el alcance del festival y convocando a nuevos públicos.

Presencias institucionales en la apertura

Durante la apertura del festival estuvieron presentes la vicegobernadora Myrian Prunotto, el ministro de Gobierno Manuel Calvo, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura Marcelo Rodio, y funcionarios provinciales de Córdoba y Santa Fe, acompañando una nueva edición de un evento central para la cultura, el turismo y la identidad cordobesa.