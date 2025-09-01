El paso de la tormenta de Santa Rosa

La tradicional tormenta de Santa Rosa se hizo sentir en la región con fuertes lluvias y ráfagas que marcaron el cierre de agosto. Marcos Juárez no fue la excepción, registrando precipitaciones que complicaron el tránsito y dejaron calles anegadas en distintos puntos de la ciudad.

Con el clima comenzando a mejorar, septiembre trae consigo otra noticia que impacta de lleno en el bolsillo de los vecinos: un nuevo incremento en el precio de los combustibles.

Aumento de nafta y gasoil desde el 1 de septiembre

A partir de hoy, 1 de septiembre de 2025, rige en todo el país una actualización total de impuestos que había sido postergada durante 2024 y los primeros meses de 2025.

El Gobierno había aplicado una suba parcial en agosto para suavizar el impacto, pero según lo publicado en el Boletín Oficial, este mes se completa el ajuste previsto.

Los nuevos precios en Marcos Juárez

Los surtidores de la ciudad ya reflejan los valores actualizados:

Súper: $1.447

$1.447 Infinia: $1.667

$1.667 Infinia Diesel: $1.609

$1.609 Diesel: $1.455

Un septiembre que arranca con cambios

Entre el temporal que marcó el final de agosto y este incremento en los combustibles, el mes de septiembre comienza con varios desafíos para los bolsillos locales. Las estaciones de servicio esperan que la demanda se mantenga estable, aunque los usuarios no ocultan su preocupación por el constante aumento en el costo de movilidad.