Un “sí” que cerró el año en el Registro Civil

El 2025 se despidió con una historia cargada de emoción en el Registro Civil de la ciudad de Marcos Juárez. Durante la mañana de hoy, Angie Quiroga y Gonzalo Rodríguez contrajeron matrimonio y se convirtieron en los últimos novios del año en dar el “sí”.

Una historia que ya llevaba seis años de amor

La particularidad de este casamiento no está solo en la fecha. Angie y Gonzalo no comenzaron su camino juntos hoy: llevan seis años de convivencia y ya habían formado una familia. Son padres de Otoño y Mirko, quienes representan el corazón de este proyecto de vida compartido.

Angie y Gonzalo

Un paso que reafirma un proyecto familiar

Más allá del acto formal, el matrimonio simboliza el cierre de una etapa y la confirmación de una decisión construida con el tiempo. Para la pareja, este paso significa consolidar un vínculo que ya se vive en lo cotidiano, basado en el amor, la convivencia y la crianza de sus hijos.

El último casamiento del año en la ciudad

Así, Angie Quiroga y Gonzalo Rodríguez quedarán en la historia local como los últimos novios del 2025 en Marcos Juárez, un cierre de año marcado por el compromiso, la familia y los nuevos comienzos.

Desde Guiamedia, felicitaciones a la pareja por este momento tan especial y por la nueva etapa que comienzan juntos.