El próximo sábado 18 de octubre, Marcos Juárez será escenario de una jornada muy especial: la Fiesta Provincial del Corazón Productivo del País. En la antesala del cumpleaños número 138 de la ciudad, esta celebración llega con entrada libre y gratuita, pensada para que vecinos y visitantes de toda la región puedan disfrutar de una propuesta cultural y comunitaria única.

Una fiesta que nos identifica

La fiesta, que fue declarada recientemente como Fiesta Provincial por la Legislatura de Córdoba, representa el espíritu productivo, solidario y trabajador que caracteriza a Marcos Juárez. Gracias al acompañamiento del Gobierno de Córdoba, el apoyo de sponsors, anunciantes y empresas locales, esta edición se presenta como una celebración abierta, plural y accesible para todos.

Música, gastronomía y propuestas para toda la familia

El evento contará con una amplia grilla de actividades que combinan espectáculos musicales, presentaciones artísticas, stands institucionales y gastronómicos, además de espacios de encuentro para emprendedores y productores locales.

Será una oportunidad para disfrutar en familia, conocer el potencial de la ciudad y compartir el orgullo de pertenecer al corazón productivo del país.

Un aniversario con historia y futuro

El domingo 19 de octubre, las celebraciones continuarán con distintas actividades conmemorativas por el 138° aniversario de Marcos Juárez, una fecha que invita a mirar el pasado con gratitud y el futuro con esperanza.

Con esta doble jornada, la ciudad refuerza su identidad y se proyecta como un punto de encuentro entre la producción, la cultura y la comunidad.