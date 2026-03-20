La Municipalidad de Marcos Juárez lanzó un nuevo llamado a concurso de precios con el objetivo de avanzar en obras de infraestructura clave para la ciudad. En esta oportunidad, se trata de la construcción de nichos en el Cementerio Municipal “San Roque”.

Nueva obra en el Cementerio San Roque

A través del Decreto Nº 066/2026, el municipio abrió el proceso para contratar la construcción de 144 nichos, una obra que busca ampliar la capacidad del cementerio local y responder a una demanda creciente en este servicio esencial.

Presupuesto oficial de la obra

El monto destinado para la ejecución de los trabajos fue fijado en:

$85.000.000 (IVA incluido)

Este presupuesto contempla todos los costos necesarios para llevar adelante la construcción, desde materiales hasta mano de obra.

Fecha de apertura del concurso

El acto de apertura de sobres se realizará el:

7 de abril de 2026

Hora: 10:00

En esa instancia se conocerán las propuestas de las empresas interesadas en ejecutar la obra.