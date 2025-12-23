La circulación vehicular volverá a la normalidad en una de las arterias más importantes de la ciudad. Según lo previsto, este viernes quedará habilitada la calle Juan B. Justo, en el tramo comprendido entre General Roca y Mansilla, luego de más de un mes de interrupción por trabajos de obra pública.

#MarcosJuárez Pavimento sobre calle Juan B Justo entre Gral Roca y Mansilla se habilita el viernes 26/12 para el tránsito.

Hay expectativa por el resultado de la nueva fórmula. pic.twitter.com/1CLJSoiuxq — 𝐄𝐝𝐮𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐎𝐲𝐨𝐥𝐚 🧑‍💻 (@EduardoOyolaOk) December 23, 2025

Fin del corte y regreso de la circulación

El sector permanecía cerrado al tránsito desde hace varias semanas debido a la ejecución de tareas de pavimentación. Con la finalización de los trabajos, vecinos y conductores podrán volver a utilizar esta conexión clave, lo que permitirá descomprimir el tránsito en calles alternativas y mejorar la circulación en la zona.

Una obra con nueva tecnología de pavimento

Desde el municipio de Marcos Juárez se informó que la pavimentación se realizó aplicando una nueva fórmula, distinta a la utilizada tradicionalmente. De acuerdo a lo expresado por operarios y autoridades, esta técnica genera altas expectativas en cuanto a su resistencia y durabilidad, buscando extender la vida útil del pavimento y reducir futuros mantenimientos.