Un nuevo operativo de control de tránsito interfuerzas se realizó durante la madrugada en Marcos Juárez con el objetivo de erradicar los escapes ruidosos y reforzar el orden en la vía pública. Como resultado, se secuestraron 11 motocicletas por distintas infracciones.

Operativo nocturno en distintos sectores de Marcos Juárez

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo se llevó a cabo un nuevo control de tránsito interfuerzas en la ciudad de Marcos Juárez, con el objetivo de fiscalizar vehículos y combatir el uso de escapes ruidosos en motocicletas.

El operativo comenzó a las 23 horas del sábado y se extendió hasta las 3 de la madrugada del domingo, con controles realizados en distintos puntos de la ciudad.

La iniciativa forma parte de una estrategia de trabajo conjunto entre el municipio y distintas fuerzas de seguridad para reforzar la prevención y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Participación de fuerzas municipales y provinciales

En el procedimiento participaron distintas áreas y fuerzas de seguridad, entre ellas:

Dirección de Seguridad Vial y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Marcos Juárez

Brigada de Investigaciones

Patrulla Preventiva

Infantería

Patrulla Rural de la Policía de la Provincia de Córdoba

Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA)

El trabajo coordinado permitió desplegar controles simultáneos en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de detectar infracciones y reforzar la seguridad en la vía pública.

Once motocicletas secuestradas durante el operativo

Como resultado del control, las autoridades procedieron al secuestro de 11 motocicletas que presentaban diferentes irregularidades.

Las infracciones detectadas estuvieron vinculadas principalmente a:

escapes ruidosos o modificados

falta de documentación obligatoria

ausencia de chapa patente

Desde el municipio indicaron que este tipo de infracciones representa una de las principales preocupaciones de los vecinos, especialmente por los ruidos molestos que generan algunas motocicletas en diferentes barrios de la ciudad.

Un problema recurrente en la ciudad

El uso de escapes libres o modificados en motos es una problemática que genera numerosas quejas de vecinos en distintas ciudades del interior de Córdoba, incluida Marcos Juárez.

Estos dispositivos provocan ruidos que superan los niveles permitidos por las ordenanzas municipales y afectan la convivencia urbana, sobre todo durante la noche y la madrugada.

Por este motivo, los operativos de control buscan:

reducir la contaminación sonora

exigir la documentación obligatoria

ordenar la circulación vehicular

mejorar la seguridad vial

Segundo operativo bajo esta modalidad

Desde el municipio informaron que este fue el segundo operativo realizado bajo la modalidad de control interfuerzas en la ciudad.

La estrategia consiste en coordinar el trabajo entre distintas dependencias municipales y fuerzas de seguridad provinciales para ampliar la capacidad de control y prevención.

Este tipo de operativos permite actuar de manera más efectiva en la detección de infracciones y fortalecer la presencia preventiva en la vía pública.

Los controles continuarán en Marcos Juárez

Las autoridades municipales adelantaron que este tipo de controles continuará realizándose de forma periódica en diferentes sectores de Marcos Juárez.

El objetivo es reforzar el orden en la vía pública, exigir el cumplimiento de las normas de tránsito y erradicar el uso de escapes ruidosos en motocicletas.

Además, remarcaron la importancia de la colaboración entre el municipio y las fuerzas de seguridad provinciales para garantizar una circulación más segura y mejorar la convivencia entre vecinos.

Con estos operativos, el municipio busca avanzar en una política de seguridad vial y control urbano que permita mantener el orden y prevenir situaciones que generen molestias o riesgos en la comunidad.