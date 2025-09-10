Mientras la atención estaba puesta en la elección de la Provincia de Buenos Aires, desde el lunes se actualizaron los precios de los combustibles en Marcos Juárez. Los incrementos afectan tanto a naftas como a gasoil, con un pequeño ajuste respecto a los valores anteriores.

Nuevos precios de combustibles

Los precios vigentes desde el lunes son:

Super: $1.461 por litro 🔺 (antes $1.447)

$1.461 por litro 🔺 (antes $1.447) Infinia: $1.690 por litro 🔺 (antes $1.667)

$1.690 por litro 🔺 (antes $1.667) Infinia Diesel: $1.619 por litro 🔺 (antes $1.609)

$1.619 por litro 🔺 (antes $1.609) Ultra Diesel: $1.474 por litro 🔺 (antes $1.455)

Qué implica este aumento

Aunque los ajustes son leves, afectan el bolsillo de los conductores locales y pueden repercutir en los costos del transporte y la logística, así como en los precios de productos que dependen del traslado por carretera.