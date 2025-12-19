La Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la grilla completa de “Verano en el Anfi 2026”, una propuesta cultural que volverá a reunir a vecinos y visitantes durante los meses de enero y febrero con espectáculos para todos los gustos.

Las actividades se desarrollarán desde el domingo 11 de enero hasta el domingo 22 de febrero, siempre durante los fines de semana, con entrada libre y gratuita.

Música, cultura y tradición al aire libre

El escenario elegido es el Anfiteatro Municipal, que será el punto de encuentro para disfrutar de shows locales, regionales y provinciales. Todas las presentaciones comenzarán a partir de las 20 horas, aprovechando el clima veraniego y un entorno pensado para compartir en familia o con amigos.

La programación combina distintos estilos musicales, folklore, propuestas culturales y celebraciones populares que ya son un clásico del verano en la ciudad.

Grilla completa de espectáculos

La agenda confirmada por el municipio es la siguiente:

Domingo 11 de enero – 20 h: La Morocha + PRISMA

La Morocha + PRISMA Domingo 18 de enero – 20 h: Buena Onda Social Club + CDV Covers

Buena Onda Social Club + CDV Covers Domingo 25 de enero – 20 h: Impulso + Carolina López

Impulso + Carolina López Domingo 1 de febrero – 20 h: Festival Provincial de Folklore

Festival Provincial de Folklore Sábado 7 de febrero – 20 h: Feria de Colectividades

Feria de Colectividades Domingo 22 de febrero – 20 h: Carnavales

Una propuesta para disfrutar todo el verano

“Verano en el Anfi 2026” se consolida como una de las principales propuestas culturales de la temporada en Marcos Juárez, promoviendo el acceso gratuito a espectáculos de calidad y fortaleciendo el encuentro comunitario.

Con una grilla variada y pensada para todas las edades, el Anfiteatro Municipal volverá a ser protagonista de las noches de verano en la ciudad.