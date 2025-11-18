Una jornada para informar y derribar mitos

En el marco de las actividades de “Noviembre Azul”, el Concejo Deliberante de Marcos Juárez abrió sus puertas para una charla dedicada a la salud masculina y la detección temprana del cáncer de próstata. La exposición, a cargo del urólogo Tomás Ostorero, reunió ayer a las 20 h a concejales, autoridades locales y un grupo de vecinos que se acercaron para informarse y participar.

La importancia del diagnóstico temprano

Durante su presentación, Ostorero repasó datos clave sobre esta enfermedad, explicó los estudios recomendados y destacó por qué es fundamental consultar a tiempo, incluso en ausencia de síntomas. Además, invitó a derribar prejuicios que todavía existen alrededor de los controles urológicos, uno de los ejes centrales de la campaña global “Noviembre Azul”.

Un compromiso conjunto con la prevención

Las autoridades municipales y legislativas que acompañaron la jornada resaltaron el valor de generar estos espacios de diálogo y educación. Subrayaron, además, que la articulación entre el municipio y el Concejo Deliberante es clave para fortalecer políticas públicas de prevención, promover hábitos saludables y garantizar el acceso a información confiable para toda la comunidad.