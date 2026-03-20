La crisis por la falta de ambulancias PAMI en Marcos Juárez sumó un nuevo episodio tras un accidente en ruta. El hospital local quedó sin una unidad en un contexto sanitario cada vez más crítico.

Un accidente en Frontera en pleno traslado a San Francisco

La falta de ambulancias PAMI Marcos Juárez quedó nuevamente en evidencia tras un accidente ocurrido en la noche del jueves sobre el Camino Interprovincial.

Según fuentes policiales, el siniestro se registró cerca de las 22 horas, del martes 17 de marzo a unos 100 metros del ingreso sur a la ciudad de Frontera. En ese sector, una ambulancia del Hospital Abel Ayerza que trasladaba a una paciente afiliada al PAMI hacia la ciudad de San Francisco chocó contra un caballo suelto en la vía.

A pesar del fuerte impacto, tanto la paciente como el personal sanitario se encuentran fuera de peligro, lo que llevó tranquilidad dentro de un contexto ya complejo.

Sin embargo, la unidad quedó fuera de servicio, lo que agrava la situación sanitaria local.

El hospital pierde una ambulancia en un momento crítico

El dato central es el impacto que genera este hecho: el Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez se quedó sin una ambulancia en un momento donde la demanda es alta y los recursos son limitados.

La pérdida de esta unidad implica:

Menor capacidad de traslado

Demoras en derivaciones

Mayor presión sobre el sistema público

Incertidumbre en pacientes

En este contexto, cada ambulancia resulta clave para sostener el funcionamiento del sistema.

Falta de ambulancias PAMI: una problemática creciente

El accidente no hace más que profundizar una situación que ya venía siendo advertida por vecinos y usuarios del sistema de salud.

La escasez de ambulancias para afiliados del PAMI en Marcos Juárez genera complicaciones en la organización de traslados, especialmente hacia ciudades como San Francisco, donde muchos pacientes deben continuar sus tratamientos.

A días del cierre del Sanatorio Sudeste

El contexto es determinante. En apenas 11 días se concretará el cierre del Sanatorio Sudeste, histórico prestador del PAMI en Marcos Juárez.

Esto obliga a redirigir a los pacientes a otras ciudades, incrementando la necesidad de traslados y, por lo tanto, de ambulancias.

Las consecuencias ya se sienten:

Mayor dependencia del Hospital Abel Ayerza

Sobrecarga del sistema público

Falta de recursos suficientes

En este escenario, el accidente en Frontera expone con claridad la fragilidad del sistema.

Qué significa esta situación para los afiliados PAMI

Para los afiliados del PAMI, especialmente adultos mayores, la situación genera preocupación creciente.

Cuando no hay ambulancias disponibles, el sistema se resiente y los pacientes quedan en una situación de vulnerabilidad.

Marcos Juárez, ante un desafío sanitario urgente

El choque de la ambulancia no es solo un hecho aislado, sino un reflejo de una problemática estructural que atraviesa Marcos Juárez.

La falta de ambulancias PAMI, sumada al cierre del Sanatorio Sudeste, plantea un escenario complejo que requiere respuestas urgentes.

Mientras tanto, la comunidad observa con preocupación cómo el acceso a la salud se vuelve cada vez más incierto en la ciudad y la región.

Foto: La Voz de Rafaela