Después de unos días de frío intenso que nos hicieron volver a sacar las frazadas, el pronóstico anuncia un repunte de temperaturas en Marcos Juárez. Te contamos cómo sigue el clima para los próximos días 🌦️

Parecía que la primavera había llegado para quedarse. Guardamos camperas, bufandas y frazadas, convencidos de que el frío era cosa del pasado. Sin embargo, los últimos días nos recordaron que el clima siempre tiene sorpresas guardadas: las bajas temperaturas regresaron, dejando una sensación más propia de agosto que de fines de octubre.

🌡️ De abrigos a remeras (otra vez)

Este jueves la máxima prevista ronda los 21°C, pero el alivio térmico no durará mucho. A partir del viernes, el termómetro comenzará a subir de manera considerable, marcando un cambio importante respecto a las jornadas frías que veníamos atravesando.

Viernes: máxima de 26°C

máxima de 26°C Sábado: máxima de 27°C

máxima de 27°C Domingo: máxima de 28°C, con probabilidad de chaparrones

Un fin de semana que promete temperaturas más acordes a la época, aunque con cierta inestabilidad hacia el cierre.

🌬️ Un “final de primavera atrasado”

Según los meteorólogos, todavía no podemos despedirnos del abrigo. Advierten que estamos atravesando un “final de primavera atrasado”, lo que significa que aún podrían presentarse nuevas irrupciones de aire frío antes del calor sostenido del verano.

📊 Datos del aeródromo local

La estación meteorológica del aeródromo Marcos Juárez registró la temperatura más baja de la semana durante la madrugada del miércoles, a las 3:30, cuando el termómetro marcó apenas 3,3°C.

Una cifra que sorprendió a más de uno y que confirma lo cambiante de esta primavera: un día guardamos las frazadas, y al siguiente volvemos a buscarlas.

Fuente: Estación Meteorológica del Aeródromo Marcos Juárez