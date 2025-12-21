Las obras en uno de los puntos más emblemáticos de Marcos Juárez despertaron curiosidad y rumores. Con un pasado comercial cargado de historia y un futuro aún incierto, la esquina vuelve a ser protagonista del movimiento urbano.

Hay esquinas que no son solo un punto en el mapa, sino parte viva de la historia cotidiana de una ciudad. En Marcos Juárez, la intersección de Belgrano y 25 de Mayo es una de ellas. A lo largo de los años, ese espacio fue mutando, acompañando los cambios comerciales y sociales de la comunidad.

Foto: Marcos Juárez de Antaño

De Casa Arteta a los primeros supermercados

Durante décadas, en esa esquina funcionó Casa Arteta, una tienda que se convirtió en un verdadero ícono local. Con el paso del tiempo, el lugar pasó a integrar una de las sucursales del supermercado Mundial, marcando una nueva etapa en su recorrido comercial.

Más adelante, el inmueble fue ocupado por un supermercado administrado por una familia de origen chino. Sin embargo, esa experiencia no se sostuvo en el tiempo y, durante un largo período, la esquina quedó sin una propuesta definida, casi en pausa.

Una etapa nocturna que cambió el perfil del lugar

Esa quietud se rompió cuando un grupo de jóvenes empresarios de la ciudad de Leones apostó fuerte y transformó el espacio en un boliche bailable con restaurante, devolviéndole movimiento y protagonismo a una esquina que parecía haber quedado al margen del circuito comercial tradicional.

Obras, cambios y la pregunta que todos se hacen

En los últimos días, el lugar volvió a captar la atención de los vecinos. Las obras visibles en la fachada y en el interior despertaron curiosidad y reactivaron la clásica pregunta que circula por la ciudad:

¿qué se está haciendo ahora en esa esquina?

Un futuro aún en definición

La respuesta, por ahora, no es del todo clara. Incluso el propio empresario que alquiló el inmueble reconoce que el proyecto todavía está en evaluación. Lo que sí parece descartado es la instalación de un nuevo supermercado.

Las versiones más firmes indican que el emprendimiento estaría orientado a la venta de electrodomésticos y herramientas, aunque ese perfil aún no está confirmado oficialmente.

Un empresario con presencia en distintos puntos de la ciudad

Lo que sí está definido es el origen del nuevo inquilino: se trata de un comerciante de origen chino, con experiencia en Marcos Juárez. Actualmente, está al frente de un supermercado en el barrio sur, sobre calle Juan B. Justo, y también de un comercio ubicado sobre San Martín, en pleno centro.

Mientras tanto, la histórica esquina de Belgrano y 25 de Mayo vuelve a ser protagonista. Su futuro inmediato sigue siendo una incógnita, pero una cosa es segura: una vez más, está en proceso de reinventarse.