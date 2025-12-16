En el marco del debate generado por el cobro de la Renovación de Tecnologías de Iluminación, un grupo de vecinos de Marcos Juárez decidió llevar el reclamo al ámbito judicial. La iniciativa surge a partir de las dudas que despertaron las notificaciones municipales recibidas en los últimos días, vinculadas a una obra que fue declarada de utilidad pública y de pago obligatorio mediante la Ordenanza Nº 3331.

La presentación busca que se esclarezcan los fundamentos legales del cobro, la forma en que se calculan los montos y el procedimiento utilizado por el municipio.

Una acción judicial para obtener certezas

La herramienta elegida fue una acción declarativa de certeza, impulsada por tres vecinos de la ciudad contra la Municipalidad de Marcos Juárez. Este tipo de acción le permite a la Justicia analizar si un acto administrativo se ajusta a la ley cuando existen interpretaciones confusas o falta de información clara.

El planteo apunta a que el municipio brinde una explicación precisa de sus pretensiones económicas, los criterios aplicados y los motivos que llevaron a la implementación del cobro, además de solicitar una rendición de cuentas sobre la obra.

Notificaciones que generaron dudas entre los vecinos

Durante los últimos días, vecinos de distintos sectores comenzaron a recibir avisos en sus domicilios informando el monto a abonar por la obra de iluminación. Las notificaciones llamaron la atención porque no contaban con logo ni sello oficial, aunque sí incluían datos catastrales, metros lineales imputados y el valor correspondiente a cada frentista.

A esto se suma la reiterada prórroga de los vencimientos, una situación que, lejos de aportar claridad, incrementó la incertidumbre entre quienes deben afrontar el pago.

Un reclamo que representa a muchos frentistas

Si bien la acción judicial fue presentada formalmente por tres personas, los impulsores señalan que el reclamo refleja la preocupación de cientos de vecinos incluidos en la Ordenanza Nº 3331. Muchos de ellos manifiestan no comprender con precisión cómo se determinan los montos ni por qué se aplican bajo determinadas condiciones.

Desde el ámbito legal consideran que recurrir a la Justicia es una forma válida de ejercer control ciudadano sobre los actos del Estado y evitar que se consoliden precedentes cuestionables.

Pedido de suspensión del cobro y de la ordenanza

Dentro de la presentación judicial también se solicitó la suspensión del acto administrativo, lo que implica frenar tanto la aplicación de la ordenanza como el cobro de la obra hasta que la situación sea aclarada por la Justicia.

El objetivo es que no se exija el pago mientras persistan dudas sobre la legalidad del procedimiento y la forma en que se notificó a los contribuyentes.

Un trabajo legal conjunto

La acción no fue encarada de manera individual. En el proceso intervinieron los abogados Andrés Renzi, Néstor Barovero y Gustavo Avalle, con el acompañamiento de otros profesionales del derecho que aportaron su mirada sobre el caso y coincidieron en la necesidad de una revisión judicial del accionar municipal.

Dónde se tramita la causa

La presentación fue realizada ante la Cámara Civil, Comercial Familia y Trabajo , que tiene competencia en materia de derecho administrativo contencioso.

Los vocales que intervienen en el expediente son la Dra. Filiberti, el Dr. Morra y el Dr. Namur.

Mientras el proceso avanza en sede judicial, el tema sigue generando debate en Marcos Juárez, donde numerosos vecinos esperan que esta instancia permita despejar definitivamente las dudas sobre el cobro por la Renovación de Tecnologías de Iluminación.