El Ministerio de Salud recuerda que, con la llegada de los días más fríos, aumenta la circulación de los virus que provocan las enfermedades respiratorias. Para prevenirlas y evitar cuadros graves, es necesario reforzar los cuidados clave.

La principal medida es tener al día las vacunas del calendario nacional, entre las cuales se incluyen las dosis de antigripal, para neumococo, contra la tos convulsa, VSR para gestantes y la de Covid-19. Todas estas vacunas son gratuitas, y están disponibles en la red provincial de vacunatorios. https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/centros-de-vacunacion/

Para esta temporada, la provincia incorporó el Nirsevimab, un anticuerpo monoclonal contra el VSR, que se implementa mediante la administración a niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero del 2026, cuyas madres no hayan recibido la vacunación para VSR durante el embarazo.

En este caso, las familias también podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios de la red, donde la aplicación es gratuita y sin necesidad de orden médica. La estrategia también alcanza a los nacimientos que se den en las maternidades provinciales, tanto del sector público como privado.

Otras medidas preventivas

Otra medida que reduce los riesgos es realizar una adecuada higiene de manos de manera periódica, especialmente después de volver de la calle, del baño o al preparar una comida.

También es fundamental una correcta ventilación de los ambientes del hogar, para mantener el recambio de aire; así como cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo descartable o con el codo al toser o estornudar.

En cuanto a recién nacidos, es fundamental sostener la lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad. La leche materna contiene anticuerpos que protegen de muchas enfermedades propias de la infancia.

Vale destacar que estas enfermedades pueden presentar mayores complicaciones en menores de 5 años, por lo que se recomienda que no estén en contacto con personas que tengan síntomas respiratorios.

Ante signos de alerta como respiración agitada o con ruidos, pecho hundido, irritabilidad, y rechazo de alimentos y líquidos, se debe concurrir inmediatamente al centro de salud más cercano.

Sobre las enfermedades respiratorias

Las infecciones respiratorias son enfermedades provocadas por virus o bacterias que producen inflamación de la nariz, garganta, oídos, bronquios y pulmones. Los síntomas más comunes son: dificultad para respirar, agitación, fiebre mayor a 38 grados, tos, congestión nasal, conjuntivitis, dolor de garganta, de cabeza y muscular.

Ante la presencia de los primeros síntomas es importante evitar la automedicación con antibióticos y realizar una consulta médica para tener un diagnóstico oportuno, especialmente las personas recién nacidas, niños, niñas y adultos con factores de riesgo.

En el caso de niños y niñas menores de cinco años, la tos o el resfrío pueden convertirse en bronquiolitis o neumonía y, por eso, es fundamental prestar atención a esos síntomas. Cabe recordar que la respiración agitada o con ruidos, pecho hundido, irritabilidad, y rechazo de alimentos y líquidos, son signos de alerta ante los cuales hay que concurrir inmediatamente al centro de salud.

Vale mencionar que las personas con sintomatología deben evitar concurrir a lugares públicos, como trabajo o escuela, y restringir los contactos cercanos en el hogar. Y, en el caso de recibir indicación médica de tratamiento antibiótico, es fundamental no acortar ni abandonar los tratamientos anticipadamente , ya que la utilización inadecuada de los antibióticos promueve la resistencia bacteriana, hecho que pone en riesgo su efectividad.