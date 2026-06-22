Con el objetivo de garantizar una transitabilidad más segura, reducir los índices de siniestralidad vial y ofrecer caminos más previsibles para los conductores, la Provincia ejecuta un plan integral de reposición e instalación de señales de tránsito en rutas provinciales de todo el territorio cordobés.

Estas tareas forman parte de un programa continuo de mantenimiento vial ejecutado por la Dirección de Vialidad, perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. que busca no solo optimizar la conectividad y la logística productiva de la zona, sino fundamentalmente cuidar la vida de cada usuario que circula por la red vial.

Para que el sistema siga cumpliendo su función a lo largo del tiempo es necesario ejecutar trabajos de limpieza de vegetación que obstruya la lectura de los carteles verticales; renovación de la pintura vial horizontal que sufre desgaste constante por la fricción de los neumáticos y reemplazo de la cartelería dañada por choques, vandalilsmo o inclemencias del tiempo.

El plan, que se desarrolla en 5.600 km de rutas provinciales distribuidas en todos los departamentos de la provincia, comprende trabajos de señalización vertical, demarcación horizontal con pinturas en frío, caliente y/o extrusión, provisión y colocación de tachas reflectivas para complementar la señalización, provisión y colocación de mojones kilométricos, provisión y colocación de defensas metálicas y desmalezado de banquinas.