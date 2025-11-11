La ciudad de Marcos Juárez avanza con una propuesta que marca un antes y un después en materia ambiental y tecnológica: la instalación de un parque solar para generar energía limpia y renovable.

Un proyecto con sello marcosjuarense

La iniciativa nació en el INTA Marcos Juárez, y con el tiempo fue sumando aliados clave como la Municipalidad de Marcos Juárez, la Cooperativa Coyspu y Cegro.

Tras más de un año de trabajo conjunto, el proyecto se consolidó como una apuesta concreta hacia un modelo energético más sustentable.

Del papel al terreno: dónde se instalará

En un principio, se pensó en un espacio ubicado entre la Escuela ProA y el Hogar de Niños, pero al no poder avanzar con la cesión y canon de esas tierras—dependientes de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)—, las instituciones decidieron buscar una nueva alternativa.

La opción elegida fue el predio del vertedero municipal, un lugar estratégico que permitirá aprovechar mejor la infraestructura existente y dar un nuevo uso a un espacio público.

Energía limpia para un futuro sustentable

En esta primera etapa, el parque solar tendrá una capacidad de 100 kilovatios (kW), con la posibilidad de ampliarse hasta 300 kW en el futuro.

La inversión prevista ronda los 100 mil dólares, y representa el inicio de una nueva etapa de generación de energía renovable en la ciudad.



