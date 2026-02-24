Verano en el Anfi 2026 en Marcos Juárez cerró con una noche a puro carnaval

El Verano en el Anfi 2026 en Marcos Juárez llegó a su fin el domingo 22 de febrero con una celebración que combinó música, ritmo y espíritu comunitario. Desde las 20 horas, el Anfiteatro Municipal volvió a llenarse de familias, jóvenes y vecinos que eligieron despedir el ciclo estival al ritmo del carnaval.

Durante siete noches consecutivas, el centro de la ciudad fue escenario de encuentros, espectáculos y propuestas culturales. La convocatoria ya había sido masiva en las primeras jornadas de Verano en el Anfi 2026, marcando el tono de lo que sería una edición récord.

Una última noche con música, comparsas y mucha energía

El cierre estuvo marcado por una grilla artística que aportó diversidad y color al escenario. La jornada comenzó con la presentación de César Vilchez y su Banda Retro, que hizo recorrer distintas épocas musicales con un repertorio festivo.

La comparsa Ara Narú, proveniente de San Francisco, aportó el brillo y la fuerza del carnaval, mientras que las batucadas Lenorá y Talento de Barrio hicieron vibrar al público con su despliegue rítmico.

También se presentó la cantante Candelaria Tisera, sumando talento local a una noche que combinó espectáculo y participación ciudadana.

Mucho más que música: comunidad y trabajo local

Además de los shows, el evento ofreció propuestas pensadas para toda la familia. Hubo peloteros para los más chicos y la presencia de microemprendedores locales que pudieron exhibir y vender sus productos.

El buffet estuvo a cargo de instituciones de la ciudad, generando no solo un espacio gastronómico sino también oportunidades de trabajo y colaboración comunitaria. Este componente solidario y participativo es uno de los rasgos que distinguen al Verano en el Anfi en Marcos Juárez.

Un evento que ya forma parte de la identidad cultural

Cada fin de semana, vecinos y visitantes se dieron cita en el Anfiteatro Municipal para compartir espectáculos gratuitos en un ambiente seguro y familiar. La convocatoria sostenida a lo largo de las siete noches confirma que la propuesta se ha consolidado como parte de la agenda cultural estable de la ciudad.

El cierre dejó un mensaje claro: el Verano en el Anfi no es solo una serie de recitales, sino un espacio de encuentro que fortalece la identidad local y el sentido de comunidad en Marcos Juárez.

Con música, alegría y participación, la edición 2026 bajó el telón dejando expectativas renovadas para el próximo año.