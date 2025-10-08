El Poder Judicial de Córdoba habilitó en su portal web “Grandes Concursos y Quiebras” la información actualizada sobre el proceso de quiebra de la empresa constructora Márquez & Asociados.

A través de esta herramienta, acreedores, proveedores, clientes y trabajadores podrán acceder a resoluciones, actuaciones judiciales y novedades relevantes del expediente.

La iniciativa busca brindar transparencia y facilitar el acceso a los datos del caso, especialmente para quienes tienen intereses directos o reclamos en curso vinculados a la firma.

Una guía práctica para resolver dudas

El sitio oficial del proceso incluye una sección de “Preguntas frecuentes”, pensada para orientar a quienes deseen entender mejor cómo funciona una quiebra y qué implicancias tiene.

Allí se explican, en un lenguaje accesible, temas como:

Qué significa que una empresa entre en quiebra y cuáles son sus consecuencias.

Cómo se realiza la verificación de créditos para los acreedores.

Esta guía resulta especialmente útil para inversores, contratistas y proveedores, ya que detalla los pasos a seguir dentro del proceso judicial y los canales de contacto disponibles.

Un trabajo conjunto del Poder Judicial cordobés

El desarrollo de la página “Grandes Concursos y Quiebras” fue impulsado por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación (Concursos y Sociedades n.º 8), junto a la Secretaría Civil del Tribunal Superior de Justicia y la Oficina de Comunicación.

El objetivo común: garantizar información pública, actualizada y transparente sobre los procesos concursales más relevantes de la provincia.

Detalles del proceso judicial

El expediente de Márquez & Asociados fue calificado como “quiebra compleja” por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación, a cargo del juez Sergio Gabriel Ruiz.

Entre las medidas adoptadas se dispuso:

La inhibición general de bienes de la empresa.

Quiénes integran la sindicatura

La sindicatura encargada de administrar el proceso está conformada por dos estudios contables:

Juan Carlos Ledesma y María Fabiana Fernández

📍 Domicilio: Ayacucho 330, 1° piso, Córdoba capital

📧 [email protected]

☎️ 0351-4216589

📍 Domicilio: 25 de Mayo 125, piso 9°, Córdoba capital

📧 [email protected]

☎️ 0351-4256843

Contacto con el Juzgado

Las consultas también pueden realizarse al Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 52° Nominación (Concursos y Sociedades n.º 8) de la ciudad de Córdoba.

📞 Teléfono: 448 1000 (interno 11514)